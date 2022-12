Sparkasse Bodensee spendet Tafel neue Kühlgeräte

Die Tafel Friedrichshafen steht zurzeit vor großen Herausforderungen, denn immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie Grundlegendes bezahlen sollen und sind mittlerweile auf die Tafel angewiesen. Die Zahl der armutsbetroffenen Menschen, die sich in der Tafel Friedrichshafen mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgen, stieg in diesem Jahr um mehr als das Doppelte auf 120 bis 160 Kunden pro Tag an. Zweieinhalb Stunden hat die Tafel Friedrichshafen täglich geöffnet. Fast 3.000 Tafelausweise sind in der Zeppelinstadt im Umlauf und die Schlange vor dem Laden ist täglich lang.

Die Häfler Tafel ist zwar vor ein paar Jahren in einen großen Laden umgezogen, doch nicht alle notwenigen Geräte blieben auch auf einem aktuell guten Standard, sondern sind mittlerweile alt und verbraucht. Der Gefrierschrank, in dem Pizzen und Pommes lagerten, lief ständig aus und verursachte so manche unliebsame Überschwemmung. Der Kühlschrank, in dem Molkereiprodukte wie Jogurt, Butter oder frische Milch angeboten wurden, hatte nicht einmal eine Türe, sodass die Kälte ungehindert entweichen konnte.

Ohne Spenden funktioniert bei den deutschen Tafeln rein gar nichts, wie der Verein mitteilt. Das haben Stadtverwaltungen, Unternehmen, aber auch viele private Spender zum Anlass genommen, mit Sach- und Geldspenden den Tafeln unter die Arme zu greifen.

Unzumutbar fand die Sparkasse Bodensee die Zustände im Tafelladen Friedrichshafen und spendete nun einen neuen Gefrier- und Kühlschrank mit geschlossener Türe. Jetzt sind die Geräte im Verkaufsraum der Tafel weitgehend auf dem neusten Stand und erleichtern Kunden und Mitarbeitern den täglichen Einkauf.

„Die Spende stammt aus dem Reinertrag der besonderen Sparform PS-Los Sparen und Gewinnen der Sparkasse Bodensee. Der Reinertrag dieser Sparform von etwa 130.000 Euro fließt Jahr für Jahr an gemeinnützige Institutionen und Vereine im gesamten Geschäftsgebiet.“, so Nils Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Bodensee. Auch die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bodensee wurde auf die aktuelle, schwierige Situation der Tafeln aufmerksam und spendete zusätzlich noch 1.000 Euro zur freien Verwendung. Davon kauften die Mitarbeiter der Tafel dringend benötigte Lebensmittel wie Mehl, Zucker und Nudeln.