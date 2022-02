Sparda-Bank spendet 5000 Euro an Tafel Friedrichshafen

Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro vom Gewinnsparverein der Sparda-Bank BW freut sich die Tafel Friedrichshafen. Gunther Stahl, seit 1. Januar neuer Leiter der Filiale in Friedrichshafen, überreichte den Scheck an den Vorsitzenden der Tafel, Dieter Stauber, schreibt die Tafel in einem Pressebericht. Die Spendensumme stammt aus dem Gewinnsparen der Sparda, bei dem es zusätzlich Sachpreise in einer monatlichen Auslosung zu gewinnen gibt und ein Teil des „Lospreises“ in einen Spendentopf fließt. Dieser wird jährlich an soziale und kulturelle Projekte von Vereinen und Institutionen in der Region ausgeschüttet.

„Ihre Spende ermöglicht uns die Beschaffung von sinnvollen Dingen, die wir uns sonst nicht leisten könnten, wie zum Beispiel eine Reinigungsmaschine für den Tafel-Laden, neue Einkaufskörbe, Jacken und Poloshirts für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Abholdienst und im Laden, einen Desinfektionsspender-Ständer, eine neue Waren-Waage und vieles mehr“, zählt Stauber auf. Die Tafel Friedrichshafen rettet Lebensmittel vor Verschwendung und hilft Menschen in Not. Jeden Tag kaufen etwa 70 bis 90 Menschen für sich und ihre Haushaltsangehörigen im Tafel-Laden in der Keplerstraße ein. Einkaufen darf dort, wer eine Bescheinigung des Kreissozialamtes oder des städtischen Sozialamtes vorweisen kann. Zwei hauptamtliche und circa 30 ehrenamtliche Mitarbeitende sichern den Betrieb der Einrichtung, in der Lebensmittel und Hygieneartikel, die teilweise kurz vor dem Verfallsdatum stehen, aber qualitativ noch in Ordnung sind, sehr günstig verkauft werden.