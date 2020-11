Sparda-Bank spendet 2.000 Euro an Kulturhaus Caserne

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg hat 2000 Euro an die Kulturhaus Caserne gGmbH gespendet. Der Leiter der Sparda-Filiale Friedrichshafen, Jürgen Balzer, hat die Spende am Dienstag Bernd Eiberger, dem Stellvertretenden Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH, übergeben.

Die Spende stammt der Mitteilung des Geldhauses zufolge aus dem Budget des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank. Den 37 Sparda-Filialen im Land stehen demnach dieses Jahr 300 000 Euro für Spenden an gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, aus dem landesweiten Budget Gelder an gemeinnützige Zwecke zu vergeben. So auch die Sparda-Bank Friedrichshafen. „Wir wollen mit unseren Spenden vor Ort etwas erreichen. Das Kulturhaus Caserne ist eine tolle Sache und gute Einrichtung. Hier wird viel Kultur für alle Generationen geboten und gemacht. Deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Jahr, in dem die Kulturbranche eh schwer gebeutelt ist, das Kulturhaus zu unterstützen“, begründet Jürgen Balzer seine Entscheidung.

„Eine sehr schöne Geste, für die wir uns herzlich bedanken“, sagt Bernd Eiberger, Stellvertretender Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH. Bei ihm war die Freude groß über die Zuwendung. Die Caserne kann die Spende in diesen für Kulturhäuser extrem schwierigen Zeiten gut gebrauchen.

„Der Betrag soll in die neue, im Frühjahr 2021 startende Veranstaltungsreihe ,Lebenslinien am See‘ fließen“, so Bernd Eiberger.