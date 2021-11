Spannung, Wein und Gin bei Genusslesung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei Autoren hatten Ralf Weber und Jürgen Hauke von „Ralfs Weinkiste“ zur „Genusslesung mit Weinprobe“ in die Mühle nach Ittenhausen eingeladen und ihren Gästen als Auftakt für einen stimmungsvollen Abend im Ambiente zwischen Mahltrichtern und Weinregalen einen Prosecco Valdobbiadene, italienische Oliven und slowenischen Schinken serviert. Jürgen Hauke begrüßte seinen „Schulfreund“ Edi Graf – die beiden kennen sich seit der 1. Klasse – und freute sich über die gut besuchte Veranstaltung, die, knapp vor der Warnstufe und unter Einhaltung der 3-G-Regeln, stattfinden durfte, bevor er als ersten Weingenuss einen Chardonnay aus dem Burgenland vom Weingut „Wendelin“ ankündigte.

Von den Weinregionen Frankreichs und Italiens, der Wachau übers Kap der Guten Hoffnung bis zum Bodensee ging die literarisch-kulinarische Reise. Veronika Wieland und Edi Graf ließen ihre Geschichte in verteilten Rollen lebendig werden und das eingespielte Duo verstand es, durch Lokalkolorit und Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Romans die Lesung zum Hörerlebnis werden zu lassen.

„Noch ahnte Sabrina Brendle nichts vom Ausgang des Abends und von so ungewohnten Gefühlen wie Unbehagen oder gar Angst“, so begann Edi Graf. Spannungsgeladen, aber auch humorvoll waren die Szenen, mit denen das in Rottenburg lebende Autorenduo die Genussabenteuer ihres Frauenpower-Trios aus dem Roman „Maultaschen in Love“ vorstellte. Der Häfler Moderator und Buchautor mit Faible für Afrika und seine Co-Autorin aus der Reisebranche, für die Küche Trend und Kochen ein Genussabenteuer ist, entführten ihre Zuhörer in ihrer turbulenten Verwechslungsgeschichte auch zu edlen Reben am Kap der Guten Hoffnung.

Passend zum südafrikanischen Chardonnay im Buch gab‘s einen prämierten Chardonnay vom Neusiedlersee und weitere edle Tropfen aus „Ralfs Weinkiste“, dazu als besonderen Genussmoment eine Verkostung eines Gins, der exklusiv nach einer Idee von Autorin Veronika Wieland für den Roman „Maultaschen in Love“ kreiert und, mit dem Original-Maultaschen-Rezept des Zavelsteiner Sternekochs Franz Berlin zum einzigartigen „Maultaschen in Gin“ wurde.

Stilvoll, spritzig und spannend gestaltete sich der Abend, „wir freuen uns auf ein weiteres Heimspiel bei Ralf und Jürgen“, meinte Edi Graf abschließend und verriet, dass das Duo derzeit in den Recherchen für eine Fortsetzung der „Maultaschen in Love“ stecke.