Spannender Krimi und ein Vier-Gänge-Menü

Die Gemeinde St. Petrus Canisius hat am Samstagabend zu einem Krimidinner im Haus der Kirchlichen Dienste eingeladen und die zahlreichen Gäste nicht nur mit einem köstlichen vier-Gänge-Menü verwöhnt, sondern auch mit einem spannenden Krimi unterhalten. Als letzte Veranstaltung des 90. Jubiläumsjahres der kirchlichen Gemeinde brachte die Theatergruppe St. Canisius mit ihrem Stück „Der Leichenschmaus“ einen mörderisch guten Krimi auf die Bühne.

Doch eigentlich gab es keine Bühne, denn die Laienschauspieler, die seit dem Sommer intensiv probten, standen im Saal, mal vorne, mal hinten und die Gäste waren mitten im Geschehen. So ist der Dinnerkrimi auch gedacht, der als Idee ursprünglich aus den USA stammt und auch hierzulande zunehmend mehr Freunde gewinnt. Wer sich bei einem guten Essen und einer kniffligen Kriminalgeschichte wohlfühlt, war an diesem Abend genau richtig.

„Es geht los“, verkündete der als Polizist verkleidete Martin Heumann, um Matteo (Stefan Ardemani) Platz zu machen. Dieser setzt sich gekonnt in Szene, in seinem bunten Hawaii-Shirt und mit der schwierigen Rolle des etwas verdummten Sohnes des bekannten Mafiabosses Don Luigi, der nach seinem Ableben zu einem Leichenschmaus eingeladen hat. Auch seine Schwestern Maria (Sybille Boerner) und Giulia (Silke Ognes) sind dabei, denn Butler Silvester, gespielt vom ehemaligen Vikar der Canisius-Kirche und jetzigem Pfarrer von St. Columban Jan-Eike Welchering, eröffnet das Testament des Verstorbenen. Nachdem die Briefe von Don Luigi an seine Kinder von ihnen selbst vorgelesen sind und herauskommt, dass Maria ihren Vater vergiften, Matteo ihn der Polizei ausliefern und Giulia ihn erpressen wollte, kommt Luigis Abrechnung. Er habe sein Ableben als Mord inszeniert und drei Beweisstücke im Raum versteckt, die gefunden werden müssen, sonst müssten alle drei in den Knast.

Mit dieser Einführung in die knifflige Beweissuche entlässt Butler Silvester die Akteure und lädt die Gäste ein, die nach leichtem Curry schmeckende Kürbissuppe, die als Vorspeise serviert wurde, zu genießen. Der Krimi nahm seinen Lauf, dunkle Familiengeheimnisse kamen zu Tage und wie sollte es auch anders sein, auch zwei Morde. „Kontrolliert unter euren Stühlen“, kam Giulias verzweifelter Aufruf, um an das erste Beweisstück zu kommen, einer Schatulle. Das ließen sich die Gäste nicht zweimal sagen und schauten unter Tische und Stühle bis die Schatulle gefunden war. Das Stück selbst lebte vom Humor, der zwischen den verschiedenen Krimielementen hindurch blinkte und die Zuhörer erheiterte.

Nach dem ausgezeichneten Dessert „Pana cotta mit Pistolenkugeln auf Blutspiegel“ kam der letzte Akt mit einem erneuten Mord und einer dramatischen Auflösung.