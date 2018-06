Spannender Kampf um die Relegationsplätze

Zwei Entscheidungen sind in der Fußball-Kreisliga A2 gefallen: Der VfL Brochenzell ist Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Aufsteiger SC Friedrichshafen (11 Punkte) hat zwar noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, doch das Team von Trainer Hakan Sumnulu spielt am Sonntag beim Spitzenreiter und es ist kaum anzunehmen, dass der SC punktet. Bleiben noch die Relegationsplätze nach oben oder unten.

„Wir werden von Achberg nichts geschenkt bekommen. Es ist ein Derby und der SVA wird alles daran setzen, uns in die Suppe zu spucken“, sagt Lindaus Trainer Karsten Krannich vor dem Heimspiel am Sonntag. Aktuell hat der Interimscoach alle Mann an Bord und deshalb ist er auch sehr optimistisch. „Sicher wollen wir den einen Punkt für die Aufstiegsrelegation holen, doch wir müssen etwas tun“, meint Krannich.

Für den SV Achberg, der als Dritter sechs Punkte hinter dem Zweiten Lindau liegt, ist die letzte Chance, den Kampf um den Relegationsplatz noch offen zu gestalten. Gewinnt der SVA, dann sind es vor dem letzten Spieltag nur noch drei Punkte. Holt Lindau mindestens einen Punkt, dann ist die SpVgg auch rein rechnerisch nicht mehr einzuholen. „Wir probieren alles, bis zum Schlusspfiff“, betont Achbergs Michael Riechel. Lindau hat 49 Punkte, Achberg 43. Im Kampf um den Klassenerhalt sind zwei Mannschaften noch nicht gerettet: Der FC Friedrichshafen und der SV Oberteuringen (beide 16 Punkte). „Wir haben wieder alle Mann an Bord, auch der gelb-rot-gesperrte Mohamed Alhassan ist wieder dabei sowie Eugen Braun. Das stimmt mich optimistisch, dass wir das Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Eriskirch gewinnen können“, sagt FC Trainer Damir Alihodzic. Für einen FC-Sieg spricht auch die Negativserie des TSV, der zuletzt sechs Spiele verlor und dabei kein Tor erzielte. Immerhin gewann Eriskirch das Nachholspiel gegen Lindau Ende April mit 2:1. Danach ging nach vielen Verletzungen nicht mehr viel.

„Für uns zählen nur drei Punkte“, sagte Hartmut Brandl, Sportlicher Leiter des SV Oberteuringen. Zu Gast am Sonntag ist die SGM Fischbach-Schnetzenhausen. Zuletzt holte die Mannschaft von Axel Meier gegen Brochenzell beim 3:3 einen Punkt. Es bleibt weiter spannend.