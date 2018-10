Spannende Ritte bei Württembergischer

Einen respektablen fünften Platz haben sich die neun Reiterinnen und Reiter des Pferdesportkreises (PSK) Oberschwaben mit ihren Pferden bei den württembergischen Mannschaftsmeisterschaften in Weilheim/Teck erritten. Elf Pferdesportkreise hatten ihre besten Reiter und Pferde an den Start geschickt, um die Titelkämpfe auszutragen.

„Das Turnier war bis zum letzten Parcours spannend. Alle Paare sammelten in ihren Prüfungen Punkte, die am Ende zusammengezählt wurden“, erklärte Jochen Schelling, Spartenleiter Springen beim PSK. Drei Wertungsprüfungen waren zu reiten, in denen jeweils drei Starter aus einem Pferdesportkreis antraten.

Die erste Prüfung, ein Springen der Klasse L mit Stechen, gewann souverän Anne Kusch mit ihrer Schimmelstute „Colima“. Mit zwei tollen Nullrunden und der vollen Punktzahl (50) legte das Paar eine hervorragende Grundlage für die nachfolgenden Reiterinnen. In der zweiten Wertungsprüfung, eine Springprüfung der Klasse M*, erreichten die drei Reiterinnen Claudia Gronmayer mit „Chaneya“, Antonia Meier mit „Cordoba“ und Lisa Dorner mit „Flying Diamond“ des PSK mit einer Nullrunde im ersten Umlauf sogar das Stechen. Dort mussten sie jeweils einen Abwurf hinnehmen, konnten sich aber noch auf den Rängen sieben, neun und elf platzieren.

Die dritte Wertungsprüfung hatte es in sich. Ein schwerer Parcours der Klasse M** wartete auf die Reiterinnen und Reiter der dritten Wertungsprüfung. Eliza Hirscher auf „Comte Canturo“ verpasste knapp das Stechen, da im ersten Umlauf am letzten Hindernis eine Stange fiel. Sie platzierte sich am Ende auf Rang elf. Auch Sven Sieger schaffte mit seinem „Charlton“ keine Nullrunde, dennoch konnte er noch 22 Punkte verbuchen.

Insgesamt erreichte der PSK Oberschwaben 228 Punkte und lag knapp hinter dem PSK Alb-Donau (239). Platz eins ging an den PSK Stuttgart-Esslingen (270 Punkte), gefolgt vom PSK Böblingen (257) und Ostalb (253). Jochen Schelling zog eine zufriedene Bilanz: „In der Mannschaft herrschte eine tolle Stimmung. Alle fieberten bis zum letzten Ritt mit und drückten der Mannschaft die Daumen“, sagte er.