Der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) hat die Regatta der Einhandsegler veranstaltet. Ein internationales Teilnehmerfeld nahm die Einladung an und erlebte ein spannendes Rennen auf dem Bodensee.

Die Regatta wurde vor Friedrichshafen gestartet. Die Sonne ließ laut Mitteilung zu Beginn noch auf sich warten, jedoch sorgte ein lebhafter Nordwind für Zuversicht bei den Seglern. Für die Teilnehmer galt es, die Bojen des Kurses vor Immenstaad und Uttwil zu umrunden und anschließend das Ziel in Friedrichshafen zu erreichen. Aufgrund der großen Distanz von etwa 25 Kilometern stellten sich den 17 Teilnehmern aus dem gesamten Bodenseegebiet zusätzliche Herausforderungen: Die Windbedingungen auf dem See erwiesen sich als wechselhaft, sodass die genaue Routenwahl entscheidend war.

Wegen des schwächer werdenden Winds beschloss Wettfahrtleiter Timo Seifert, einen Teil des Feldes bereits in Uttwil zu werten, während die Klasse der schnellsten Boote die volle Strecke absolvierte. So konnte sichergestellt werden, dass alle Boote das Ziel innerhalb des Zeitlimits erreichten.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Einhandregatta die erste vom SMCF ausgerichtete Regatta in diesem Jahr. Da beim Einhandsegeln nur eine Person an Bord erlaubt ist, war die Einhaltung der Abstandsregeln kein Problem. Einzig auf die klassische Siegerehrung musste verzichtet werden. Im Vereinsheim „Schussen“ wurden schließlich die Ergebnisse bekanntgegeben: Sieger in den drei Yardstickklassen wurden Norbert Brendle (KS) mit seinem Boot Topolino, Roger Fackelmayer (NHSV) mit der Und Tschüss sowie die Sverre, gesegelt von Günter Samland (KS).