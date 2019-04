Spannende Auseinandersetzungen mit neuen Romanen

Seit 40 Jahren gibt es die SWR-Bestenliste „30 Kritiker. 10 Bücher. 1 Liste“, die immer am letzten Donnerstag im Monat live aufgenommen und in der folgenden Woche gesendet wird. Seit einigen Jahren ist Friedrichshafen regelmäßig dabei, wenn Mitglieder aus der Jury live mit Moderator Gerwig Epkes diskutieren. Am Donnerstagabend ist Epkes wieder in den Kiesel im k42 gekommen, mit ihm haben die Jurymitglieder Kirsten Voigt, Helmut Böttiger und Christoph Schröder die zehn Bücher auf der Liste vorgestellt und vier ausgewählte Bücher genauer beleuchtet.

Das Spannende dabei ist, wie die Kritiker an die Werke herangehen, mit welchen Kriterien sie sie beurteilen. Deutlich wird, dass sie durchaus nicht einer Meinung sein müssen, schließlich bedeutet Literaturkritik, dass man mit entsprechendem Hintergrund seine ganz persönliche Meinung darlegt. Waren bei anderer Gelegenheit die Beteiligten durchaus unterschiedlicher, auch konträrer Meinung, so herrschte diesmal bei der Einschätzung der Werke eine weitgehende Übereinstimmung.

Überraschend vernichtend

Andererseits fielen die Urteile über Anke Stellings Roman „Schäfchen im Trockenen“ überraschend vernichtend aus, obwohl insgesamt 30 Kritiker es auf den sechsten Platz der Liste gesetzt hatten. Von quälend langweiligen Seiten über eine nervensägende Querulantin, von saturierter Konsumgeilheit und Banalität war die Rede: „Ich weiß nicht, was mich das angeht.“ Bei Gunther Geltingers Roman „Benzin“ wurden Bedenken laut, dass der Autor mit Themen wie Homosexualität oder Rassismus zu viel reingepackt, „hochtourig überdreht“ habe. Dennoch erfuhr der Roman überwiegend großes Lob. Schröder hob die innere Spannung hervor: „Das Buch vibriert von Anfang an.“ Böttiger betonte die Atmosphäre und Sprachgewalt, die „Atemlosigkeit“ beim Aufeinanderprall unterschiedlicher Kulturen, wenn zwei hochintelligente europäische Bohémiens nach Südafrika kommen.

Sehr gut kamen dagegen die beiden Erstplatzierten weg: Peggy Mädlers Roman „Wohin wir gehen“ und Annie Ernaux‘ weitgehend autobiographisches Buch „Der Platz“. Mädler verschränkt in ihrem Roman – „eine Geschichte des 20. Jahrhundert“, so Epkes – Erinnerung und Gegenwart zweier Freundinnen und ihrer zwei Töchter: In schlaglichtartigen Erinnerungen, in Alltagswahrnehmungen von damals und heute würden große existenzielle Fragen behandelt, entstehe ein differenziertes Nachdenken über Heimat.

Annie Ernaux beleuchtet vor dem Hintergrund ihres Aufstiegs aus unterprivilegiertem Milieu in die Mittelklasse ihr Verhältnis zum Vater, von dem sie sich immer weiter entfremdet hatte. Ganz gerade und echt, mit leisen Schuldgefühlen, so Kirsten Voigt, beschreibe sie „mit distanzierter Liebe“ das Milieu der Unterschicht, das sie verlassen hat. Die vorgestellten Werke wurden umso lebendiger, als jeweils Passagen daraus von den Sprechern Doris Wolters und Frank Stöckle gelesen wurden und dadurch plastisch vor Augen standen.