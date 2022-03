Spanische Tanzkompanie kommt ins Graf-Zeppelin-Haus

GN|MC ist die Tanzkompanie um die beiden Choreografen und Tänzer Guy Nader und Maria Campos mit Sitz in Barcelona. Der gebürtige Libanese und die Spanierin arbeiten seit 2006 unter dem Namen GN|MC gemeinsam an der Schnittstelle von zeitgenössischem Tanz, Kontaktimprovisation, Akrobatik und Kampfkunst, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Friedrichshafen. Ihre physisch anspruchsvollen Choreografien sind an renommierten Theaterhäusern und auf Festivals weltweit zu sehen, so die Veranstalter.

Am Mittwoch, 9. März zeigt das Ensemble seine gefeierte Choreografie „Set of Sets“ um 19:30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. „Set of Sets“ setzt sich mit dem Konzept von Zeit auseinander und stellt gewohnte Wahrnehmungsmuster infrage. Für diese Choreografie erhielten sie den Preis „Premios de la Crítica de les Artes Escèniquas 2018“ in der Kategorie „Beste Choreografie“ und „Beste Performance“ sowie den Preis „Premio Ciutat de Barcelona 2019“.

Die Veranstaltung dauert 60 Minuten, es gibt keine Pause.