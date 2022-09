Spanische Kompanie gastiert mit zwei Programmen in Friedrichshafen

Karten für „La dernière danse de Brigitte“ kosten zwölf Euro und für „Eh man hé / The mechanic of the soul“ 18 Euro. Der Vorverkauf läuft über das Kulturbüro Friedrichshafen telefonisch unter 07541 / 288-444 oder auf

Die spanische „Compañía Zero en conducta“ ist im September gleich zwei Mal mit ihren Programmen aus Spiel, Tanz und Figurentheater in Friedrichshafen zu Gast.

Am Dienstag, 27. September, zeigt die Truppe um 19 Uhr im Kiesel im k42 das Programm „La dernière danse de Brigitte“ (Der letzte Tanz von Brigitte). In dieser 50-minütigen Produktion verabschiedet sich die schon sehr alte Brigitte von ihrem Leben und von ihren Erinnerungen, denn sie weiß, dass die Zeit für sie gekommen ist. Ein paar wenige wertvolle Erinnerungen aber packt sie für die Ewigkeit in ihren Koffer. Und sie tanzt ein letztes Mal. Die künstlerische Leitung die Choreografie sind von José Puchades und Julieta Gascón.

Zwei Tage später, am Donnerstag, 29. September, kommt die Truppe mit „Eh man hé / The mechanic of the soul“ um 19 Uhr im Bahnhof Fischbach auf die Bühne. Der Marionettenmann Nolan wundert sich. Lebt er wirklich nur durch seine Puppenspieler? Hat er keinen eigenen Willen, keine eigenen Gefühle? Er will selbst atmen und leben. Trotz seiner Zweifel und Ängste sucht Nolan mutig nach einem Weg, um seine Hoffnungen und Träume zu verwirklichen. Die Musik zum Stück ist von Bob González in Kooperation mit Jorge da Rocha.

2011 gründete José Puchades (Putxa) die Compañía Zero en conducta (Spanien) mit dem Ziel, das Ausdruckspotenzial unterschiedlicher Formen von Bühnen- und Bewegungskunst für seine Kreationen zu nutzen. Seinen großen Erfolg, dokumentieren zahlreiche Auszeichnungen.