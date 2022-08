Späth trifft sechsfach: SG Argental deklassiert SpVgg Lindau

Die SpVgg Lindau ist am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 gegen die SG Argental mächtig unter die Räder gekommen. In der ersten Begegnung nach dem Verlust vieler Stammspieler unterlagen die Lindauer dem Bezirksliga-Absteiger mit 0:8 (0:4). Überragender Akteur aufseiten der Gäste war Offensivspieler Marius Späth, der am Sonntag insgesamt sechs Tore erzielte.

Für die SpVgg Lindau war die SG Argental am Ende eine Nummer zu groß. Laut Daniel Antal, Co-Trainer der SpVgg, sei es der Plan gewesen, „kompakt zu stehen und den Gegner zu kontrollieren“. Der Bezirksliga-Absteiger machte da allerdings nicht mit, insbesondere Marius Späth kannte keine Gnade. Der SGA-Offensivmann steuerte beim 8:0-Erfolg sechs Tore bei, schnürte dabei sowohl in der ersten (12., 21., 27.) als auch in der zweiten Halbzeit (69., 76., 77.) einen Hattrick – er führt somit zurzeit die Torjägerliste an. Einen weiteren Treffer markierte Justin Schmid (44.), das 5:0 für Argental resultierte aus einem Eigentor des Lindauers Jannik Amann (67.). „Argental hat unsere Abwehrschwächen gnadenlos aufgedeckt“, meinte Antal. Nach dem Verlust der wichtigsten Spieler sind die Verantwortlichen der SpVgg Lindau bemüht, ein neues konkurrenzfähiges Team aufzubauen. Das braucht Zeit, deshalb bleibt die Mannschaft des Vorjahresvierten im Vorbereitungsmodus. „Wir trainieren weiterhin dreimal die Woche“, betonte der Co-Trainer.

Argental steht mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze. Direkt dahinter folgt die TSG Ailingen II, die nach dem 3:0-Sieg gegen den SV Tannau ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto hat. Dritter ist die SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Beim SV Karsee gewann die SGM am Sonntag mit 4:1 (2:1). Punkt- und torgleich mit der SGM ist der VfB Friedrichshafen II, für den es im Heimspiel gegen die SGM HENOBO ein torloses Remis gab.

TSV Schlachters gewinnt knapp

Noch schwer mit dem Toreschießen tut sich zurzeit der TSV Schlachters, Vizemeister der Vorsaison. Nach zwei Spielen hat der TSV lediglich zwei Treffer geschossen. Immerhin gab es am Sonntag den ersten Dreier der Saison. Jonas Hermann schoss Schlachters im Heimspiel gegen den SV Oberteuringen zum 1:0-Sieg (43.). „Wir hatten über die gesamten 90 Minuten keine richtig gute Einschussmöglichkeit. Schlachters gewann glücklich, aber verdient“, meinte Oberteuringens Spielertrainer Julius Zehrer-Kleb.

Besonders oft im Kasten klingelte es beim Aufsteigerduell SV Kressbronn II gegen den VfL Brochenzell II. Das Ergebnis ist aus der Sicht der Gastgeber ärgerlich. Dreimal lag der SV in Führung (2:0, 3:1, 4:3), aber Yasim Erdem gab den Spielverderber und verhinderte mit seinem 4:4 in der Nachspielzeit (90. +3) den ersten Kressbronner Saisonsieg. Ebenfalls spät rettete Dobrisvar Sijakovic vom FC Dostluk Friedrichshafen seiner Mannschaft einen Punkt. Er traf in der 81. Minute per Strafstoß zum 2:2-Endstand in der Begegnung beim TSV Neukirch, der die letzte Viertelstunde nach einer Roten Karte für Tobias Reger (grobes Foulspiel) zu zehnt absolvieren musste. „Wenn wir die Partie zu elft zu Ende gespielt hätten, dann wäre mehr drin gewesen“, sagte der neue TSV-Trainer Benjamin Butscher. „Wir können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.“

Unzufrieden mit einer Schiedsrichterentscheidung war Damir Alihozic, neuer Trainer des TSV Eriskirch. Für ihn war ein Foul von Burhan Yazici vom SV Ettenkirch an Sandro Brentel (61.) „mehr als eine Gelbe Karte“. Doch Julian Bühner beließ es bei Gelb und Eriskirch fehlte danach die nötige Konzentration. „Wir haben etwas die Nerven verloren“, kritisierte Alihozic. „Ettenkirch hat uns gezeigt, wie man sich in solchen Situationen verhalten muss.“ Marcel Schwarzenberger verschoss einen Elfmeter zum möglichen 2:2, handelte sich danach noch die Gelb-Rote Karte ein (64.) und auch Fabian Siegmund sah die Ampelkarte (69.). Ettenkirch nutzte die Überzahl aus und sicherte sich einen 4:1-Sieg.