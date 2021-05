Sozialdezernent dankt anlässlich des Tags der Pflege den Pflegekräften

Den internationalen Tag der Pflege am 12. Mai nimmt Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises, zum Anlass für „tief empfundenen Dank an alle Pflegekräfte, die uns durch die Pandemie gebracht haben“. In den Kliniken, Einrichtungen und der ambulanten sowie häuslichen Pflege sei unter den erschwerten Bedingungen Enormes geleistet worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Darüber hinaus macht der Sozialdezernent auf die Leistung der vielen pflegenden Angehörigen und bürgerschaftlich Engagierten in diesem Bereich aufmerksam. Auch ihnen zollt er tiefen Respekt.

Wetzel betont, dass Politik, Verwaltungen und Träger von Pflegeeinrichtungen beachtliche Fortschritte dabei erreicht hätten, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. So sei die langjährig erhobene Forderung nach tariflicher Bezahlung beim Großteil der Träger im Landkreis bereits umgesetzt worden. Seit Februar 2020 gibt es im Bodenseekreis zudem die Koordinationsstelle für die Pflegeausbildung, die Ausbildungsbetriebe unterstützt. Beispielhaft sei laut Wetzel auch die trägerübergreifende Zusammenarbeit im Netzwerk „Älter werden im Bodenseekreis“, die es erlaubt, Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

Tobias Günther (Bruderhausdiakonie) und Roland Hund (Stiftung Liebenau), beide Teil des Netzwerks „Älter werden im Bodenseekreis“, betonen die Verbesserungen, die die generalistische Ausbildung seit 2020 für die Pflegeberufe gebracht habe. Der umfassende und vielseitige Ausbildungsgang hat die bisher getrennten Ausbildungen für Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege abgelöst. Das mache die Ausbildung spannender und vielseitiger, und die Fachkräfte könnten danach ihr Berufsfeld individueller wählen.