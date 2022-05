SoVD-Infotag mit „Grenzgänger“ Nicolai Welke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Februar startete ein bemerkenswertes SoVD-Mitglied auf eine außergewöhnliche Tour: Nicolai Welke aus Behringen im Heidekreis (Niedersachsen) wurde zum „Grenzgänger“. Er durchreist Deutschland über grenz- und küstennahe Städte.

Nicolai Welke ist 53 Jahre alt und hat mit Anfang 40 einen Schlaganfall erlitten, dessen Folgen ihn noch heute einschränken. Aber er ist ein Kämpfer und möchte mit dieser Tour ein Zeichen setzen, sich auch durch Schicksalsschläge nicht unterkriegen zu lassen. Darüber hinaus will er den „Grenzgang“ nutzen, via Social Media und Öffentlichkeit, Spenden für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe zu sammeln

Der SoVD Landesverband Baden-Württemberg empfing Nicolai Welke in Friedrichshafen am Info-Stand mit markantem „rotem Sonnenschirm“ in der Fußgängerzone vis à vis des Zeppelinmuseums. Gemeinsam mit Nicolai Welke, der für die Deutsche Schlaganfallhilfe warb, präsentierte das Standteam Armin Dötsch vom SoVD Berlin-Brandenburg, Gabi Helbig vom SoVD Nordrhein-Westfalen und die Geschäftsführerin des SoVD Baden-Württemberg, Heike Sommerauer-Dörzapf an diesem Tag die Dienstleistungen und die Philosophie des SoVD. Der Sozialverband Deutschland SoVD e. V. ist ein moderner Dienstleistungsverband, der seine Mitglieder und Ratsuchende in sämtlichen sozialrechtlichen Angelegenheiten (Sozialhilfe, Reha, Rente, Schwerbehinderung, etc.) berät und regelmäßige Sprechstunden abhält.

Im SoVD Kreisverband Bodensee-Alb finden ab diesem Frühjahr wieder regelmäßige Sozialrechtsberatungen am Bodensee statt. Die Rechtsanwältin Anika Görlitz-Kernbach hält nach vorheriger Terminvereinbarung die persönliche Beratung immer am ersten Mittwoch eines Monats in Kressbronn im Servicezentrum Kapellenhof sowie am dritten Donnerstag eines Monats im Rathaus von Ludwigshafen ab. Termine können jeweils über die Sozialrechtsberatungsstelle in Albstadt unter Tel. 07431-2630 oder per E-Mail sovd.albstadt@sovd-bawue.de vereinbart werden.

Viele Interessenten konnten an diesem sonnigen Tag am Infostand begrüßt werden und gingen danach mit Infomaterial beider Institutionen nebst einer Tulpe als Frühlingsgruß ihrer Wege. Die Aktion in Friedrichshafen war erfolgreich und das SoVD-Team hofft auf rege Resonanz bei der Inanspruchnahme der Beratungsleistungen. Der SoVD LV Baden-Württemberg bedankt sich bei Nicolai Welke für sein großes Engagement.