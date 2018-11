Bis zum ersten großen Aufreger beim Bundesliga-Gastspiel von Friedrichshafens Volleyballern im oberbayrischen Herrsching dauerte es keine zwei Minuten: Die Schiedsrichter hatten den Ball nach einem Angriff der Gastgeber am Boden gesehen – Vital Heynen nicht. Wer den 49-jährigen Belgier kennt, weiß ungefähr, was eine solche Meinungsverschiedenheit bedeutet. Der VfB-Coach lief aufgebracht gestikulierend hin und her, diskutierte verbal mit dem zweiten und parallel dazu mimisch mit dem ersten Unparteiischen. Um es vorwegzunehmen: Es blieb der einzige Aufreger, und Heynen sagte später: „Ich war doch ganz ruhig heute.“ Ob aber aus Kalkül oder spontaner Entrüstung, Heynen hatte seinem Team mit diesem emotionalen Ausbruch beim Stand von 1:2 in jedem Fall deutlich gezeigt, was er von ihm nach der Heimniederlage gegen Berlin am vergangenen Donnerstag erwartete: eine klare Reaktion. Und die bekam er beim ungefährdeten 3:1 (25:21, 25:13, 19:25, 25:15) im ersten von zwei Duellen mit Herrsching binnen acht Tagen auch.

Im Vergleich zum Spiel in Berlin ließ er Andreas Takvam in der Mitte und den ehemaligen Herrschinger Daniel Malescha in seiner alten Heimat auf der Diagonalposition beginnen. Bis zur ersten technischen Auszeit blieb Herrsching dran (8:6), dann zog der VfB jedoch schnell auf 17:12 und 21:15 davon. Die Häfler hatten sechs Satzbälle, von denen Herrsching den vierten durch einen Aufschlagfehler selbst verwandelte.

Im zweiten Durchgang gingen die Herrschinger zwar mit 3:1 in Führung, dann aber spielte Heynens Team derart kompromisslos auf, als hätte es an diesem Abend noch einen sehr wichtigen Termin, den es wahrzunehmen gälte. Außenangreifer Athanasios Protopsaltis ging beim Stand von 4:4 zum Service an die Linie – drei solide Aufschläge und fünf Asse später war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Herrsching gelang nun fast nichts mehr, den Gästen vom Bodensee nahezu alles.

Nach der Zehn-Minuten-Pause ließ aufseiten der Häfler im Allgemeinen die Spannung und beim lange verletzten, aber insgesamt soliden Malescha im Speziellen die Kraft nach. Heynen brachte für ihn beim Stand von 17:20 Bartlomiej Boladz. Der Wechsel zahlte sich in diesem Satz allerdings nicht mehr aus. Herrschings Mittelblocker Alpar Szabo gelangen drei Asse in Folge. Der Satzball war schließlich symptomatisch für vieles, was Heynen am derzeitigen Leistungsstand seines Teams noch bemängelt: Der Ball plumpste nach einem geblockten Angriffsversuch samt anschließender Rettungstat von Philipp Collin wegen eines Abstimmungsfehlers zwischen den an diesem Abend erfolgreichsten VfB-Angreifern Protopsaltis und David Sossenheimer zu Boden.

„Der zweite Satz ging vielleicht ein bisschen zu einfach, sodass wir Herrsching wieder ins Spiel gelassen haben“, sagte Heynen. Nicht weiter tragisch, sondern „ganz typisch“. Er konnte sich Nachsicht leisten, denn im vierten Durchgang hatte sich sein Team wieder sortiert und keine Zweifel mehr daran aufkommen lassen, wer das Feld als Gewinner verlassen würde. „Wir hatten in dieser Halle noch nie ein einfaches Spiel, mit 3:1 in Herrsching bin ich zufrieden“, sagte Heynen, „es war nicht alles perfekt, aber sonst hätte ich ja keine Arbeit mehr.“ Er sehe bei der Mannschaft unverändert viel Luft nach oben. „Wir sind heute von 50 Prozent auf 55 Prozent. Mehr nicht“, sagte er.

Bei Mittelblocker Collin überwog die Erleichterung über das Erfolgserlebnis nach der ersten Saisonniederlage gegen Berlin. „Wenn man es nicht gewöhnt ist, zu verlieren, ist so etwas schon ein Dämpfer“, sagte er, „deshalb war das Spiel heute umso wichtiger.“ Zudem sei es gut, „dass wir für nächstes Wochenende schon mal ein Zeichen gesetzt haben“.

Dann geht es bei gleicher Ansetzung um den Einzug ins Halbfinale des DVV-Pokals. Das Zuschauen dürfte sich lohnen, denn Heynen stellte wegen des K.o.-Charakters beim nächsten Aufeinandertreffen schon mal mehr Emotionen in Aussicht. „Heute war ein ruhiges Spiel“, sagte er, „nächste Woche wird es heißer sein.“