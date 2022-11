Soul, Rock, Pop und eine weihnachtliche Uraufführung: Das läuft beim Fränkel-Weihnachtssingen

Weihnachtslieder gehören zur Weihnachtszeit wohl genauso sehr wie Plätzchen und Kerzenlicht. Nachdem das Weihnachtssingen der Fränkel AG zwei Winter lang wegen der Pandemie ausfallen musste, soll am Samstag, 3. Dezember, in der Allmandstraße wieder „Oh du fröhliche“, „Stille Nacht“ und vieles mehr erklingen. Worauf sich das Publikum genau freuen darf?

Gleich drei regionale Musikformationen sollen für die Gestaltung des Abends sorgen. Den Anfang macht die Band „Red Carpet“. „Wir sagen immer, dass wir eigentlich in keine Schublade zu stecken sind“, sagt Sänger Dominik Legeay. Zu „Red Carpet“ gehören außer ihm noch ein Schlagzeuger, ein Gitarrist, ein Bassist und ein Keyboarder. Müsste Legeay ein Genre nennen, so sei das am ehesten „eigene, handgemachte Musik von Rock bis Pop“, schildert er. Von der Band werde es aber „tatsächlich keinen einzigen Weihnachtssong zu hören geben. Das kommt dann noch genug von den anderen“, sagt Dominik Legeay, der das Weihnachtssingen auch moderieren wird.

„Etwas fürs Herz“

Auf die Band folgt Sängerin Alina Briegel. Ihr persönliches Weihnachts-Lieblingslied ist übrigens „Grown up christmas list“ von der US-amerikanischen Sängerin Amy Grant. Briegel, die vor allem als Hochzeitssängerin auftritt, will passend zu diesem Song, der auch zum romantischen Repertoire zählt, keine „Party-Songs mitbringen, sondern etwas fürs Herz“. Briegel will die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ihrem Auftritt dann auch zum Mitsingen animieren.

Außerdem auf der Bühne erwartet wird die Band „Acoustic Affair“. „Wir haben tatsächlich einen eigenen Weihnachtssong geschrieben, den wir an diesem Abend uraufführen“, verrät Sängerin Caroline Müller. Der Titel des Liedes lautet: „Kommet mit mir zum Weihnachtsmarkt“. Tatsächlich bringe „Acoustic Affair“ aber auch darüber hinaus ein „riesiges Weihnachtslieder-Repertoire mit“, wie die Sängerin anfügt. „Das liegt daran, dass wir seit Jahren unsere sogenannten Social Christmas-Konzerte in Ailingen spielen“, erläutert Müller. Neben Weihnachtlichem wird die Band zudem ein aufgelockertes und souliges Programm mitbringen und damit den Abschluss des Abends bilden.

Für Menschen in Not

Der Erlös des Mitmach-Konzertes soll an „Häfler helfen“gehen. Die Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche hilft auch dieses Jahr wieder Menschen in Not. Die Fränkel-Stiftung unterstützt „Häfler helfen“ seit vielen Jahren großzügig. Der Eintritt zum Weihnachtsliedersingen am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in der Allmandstraße ist frei, Spenden sind sehr erwünscht.