Soroptimisten verbreiten „Osternestfreude“

Häfler Bürger haben dem Soroptimist-International-Club Friedrichshafen bei der Aktion „Osternestfreude“ geholfen, und dazu beigetragen, dass Senioren 30 Osterwünsche erfüllt werden können. In Kooperation mit dem Sozialdienst der Bruderhaus-Diakonie werden vor Ostern etwa Einkaufsgutscheine, Gutscheine für die Fußpflege oder für einen Friseurbesuch überreicht.

„Unsere Gesellschaft blickt einer wachsenden Armut älterer Menschen entgegen – auch in unserer Region. Die Rente reicht für viele oft gerade nur für das Nötigste. Diesen Seniorinnen und Senioren soll mit der Aktion OsterNestFreude ein Herzenswunsch erfüllt werden“, sagt Sandra Müller von dem Häfler Club. Sie hat die Aktion betreut. Drei Wochen lang hing im Ailinger Edeka Sulger im Eingangsbereich ein Strauß mit den Wünschen der Senioren. Angelika Drießen hatte im Vorfeld in Erfahrung gebracht, was sich die Senioren wünschen. Die Aktion ist anonymisiert, sprich weder die Mitglieder der Soroptimisten noch die Häfler, die einen Gutschein ausfüllten, kennen die Beschenkten.

Rechtzeitig vor Ostern werden in der kommenden Wochen die Päckchen von Angelika Drießen an die Empfänger weitergegeben. Wegen der Ansteckungsgefahr während der Corona Krise hat Sandra Müller von SI die Geschenke nicht im Ailinger Seniorenheim übergeben, sondern in ihrem Garten überreicht.