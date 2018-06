Sophia Küchle ist internationale Bodenseemeisterin

Bei den Internationalen Bodenseemeisterschaften am vergangenen Sonntag im Freibad am Hörnle in Konstanz war einmal mehr Sophia Küchle der Garant für das überragende abschneiden der 27 Häfler Aktiven. Sie gewann 5 Goldmedaillen und einmal den Titel einer Internationalen Bodenseemeisterin in der offenen Klasse.

19 Vereine aus der Bodenseeregion meldeten 270 Aktive die 1320 Starts im 50m Becken des Konstanzer Freibades absolvierten. Die Meisterschaft wurde vom SK Sparta Konstanz ausgerichtet und organisiert.

Einmal mehr dominierte Sophia Küchle (01), die über 200m Lagen in der offenen Klasse in sehr guten 2:36,94 min Internationale Bodenseemeisterin wurde. Mit vier weiteren Goldmedaillen in der Jahrgangswertung (50m und 100m Schmetterling, 50m und 100m Rücken) war sie im wahrsten Sinne des Wortes der Häfler Goldhamster. Gold über 100m Freistil erkämpfte sich Pauline Döschel (06). Annalena Maunz (06) siegte über 200m Lagen, musste sich aber über 50m Freistil trotz hervorragender 31,50 sek mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Sowohl Lavinia Pompei (07) als auch Hannah Satow (03) siegten über 50m Rücken, ebenso wie Gwendolyn Schmauder (05) über 50m Freistil in sehr guten 31,30 sek. Kraulschwimmer Leon Stockhammer (01) siegte über 50m Freistil in der sehr guten Zeit von 26,88 sek.

Somit errangen die Aktiven des SV Friedrichshafen 11 Goldmedaillen sowie 31 weitere Podiumsplätze. Dies ist bei den derzeit mageren Trainingsmöglichkeiten für die SVF-Schwimmer ein herausragendes Ergebnis.