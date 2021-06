Sonus-Brass-Ensemble plant im Bahnhof den großen Coup

Das Sonus-Brass-Ensemble gastiert am Freitag, 2. Juli, mit dem Kinderkonzert „Die Verblecherbande oder der meist knallende Bankraub“ im Bahnhof Fischbach. Das Konzert für Kinder ab sechs Jahren dauert etwa 50 Minuten. Beginn ist um 16 Uhr.

Wie das Kulturbüro Friedrichshafen mitteilt, dreht sich in der Musik-Komödie alles um eine fulminante Brassband, die den meist knallenden Bankraub ihrer Geschichte plant. Die Brassboys sind in Not. Wenn sie weiter als Band auftreten möchten, brauchen sie schleunigst Geld. Und so schmiedet die Truppe einen Plan: Sie wollen die neue Stadtbank ausrauben und dies noch eine Nacht vor ihrer Eröffnung. Doch kann die gewiefte Truppe die musikalischen Codes des Tresors knacken? Und sind die Brassboys letztendlich gerettet?

Neben einer amüsanten Story zeigt das Ensemble, was Musik alles kann und wie Melodien uns berühren. Die Geschichte wird ohne Worte erzählt, dafür aber mit viel Musik, etwa von Duke Ellington, Johann Sebastian Bach, Claude Debussy und Werner Pirchner.