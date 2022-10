Sonne satt an Stadtfest und verkaufsoffenem Sonntag: Friedrichshafen lockt viele Gäste an

Auf jeden Fall hätte das Wetter kaum besser sein können bei der 25. Auflage des Stadtfestes. An vielen Ständen haben sich in der Häfler Innenstadt viele Vereine und Initiativen präsentiert. Offensichtlich haben zahlreiche Familien am Stadtfest-Sonntag das Bodensee-Center oder die Häfler Innenstadt als Ausflugsziel gewählt, oder beides.

Dabei war das Angebot recht breit gefächert. Von Leckereien, Mitmachaktionen über Informationen reichte das Spektrum an verschiedenen Orten der Innenstadt bis hin zur Uferpromenade. Da war es wohl besonders voll, vielleicht auch dem Sommertag geschuldet. Manche Rabatte oder besondere Angebote haben doch den einen oder anderen in die Geschäfte der Stadt gelockt. Oder womöglich waren es auch die Spiel-, Spaß- und Gewinnaktionen.

Hier war auf dem Adenauerplatz besonders viel geboten. An verschiedenen Stellen immer mit dabei: das gute alte Glücksrad. Ganz anders und spektakulär: Der Deutsche Alpenverein Friedrichshafen hat mit seinem mobilen Kletterturm überwiegend junge Kletterkünstler angelockt.

An verschiedenen Orten gab es Tanzvorführungen, sei es mit der Tanzschule No10 oder von der ADTV Tanzschule Deswemeer. Der Rock ‚n‘ Roll Club Friedrichshafen sorgte ebenfalls für schwungvolle Unterhaltung und lockte mit davor geparkten Oldtimern. Neben zahlreichen Infoständen zeigten sich auch die Hilfsorganisationen vom Notfunk DARC über das Technische Hilfswerk bis hin zu Fahrzeugpräsentationen vom Technischem Hilfswerk.

Die Johanniter und das DRK waren ebenfalls vor Ort. Dabei waren die DRKler vom Ortsverband stolz auf das mit Spenden finanzierte Einsatzfahrzeug des Ortsvereins. „Und falls Bedarf an Erster Hilfe besteht, springen wir natürlich auch ein“, bestätigte Klaus Schubert vom Ortsverein. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen freute sich über große und kleine Interessierte. Doch an anderer Stelle der Innenstadt waren die Kolleginnen und Kollegen im Löscheinsatz, da sich ein Papierkorbbrand in die Kanalisation ausgeweitet hatte. Das Feuer war rasch gelöscht. An verschiedenen Orten konnte man in der Innenstadt dem Popduo Anton Pelzer und Eve Lindner lauschen. Für die Kunstradler des Rad-, Roll- und Motorsportvereins am Antoniusplatz beim Gondelhafen gab es auch Beifall, ob auf zwei Rädern, mit Ein- oder Hochrad.

Was wohl viele Familien schon in der Mittagszeit in die Innenstadt gelockt hat: das reichliche kulinarische Angebot. Zusätzlich zu den geöffneten Restaurants und Cafés gab es eine reichhaltige Auswahl unterschiedlichster Speisen, von deftig-würzig bis zu süßen Leckereien an zahlreichen Catering-Ständen. Schließlich hatten sich auch die örtlichen Geschäfte Besonderheiten ausgedacht. Wobei die Antworten zur Nachfrage ganz unterschiedlich ausfielen.

Einige, wie ein Kinderladen, waren begeistert, andere hätten sich mehr gewünscht. Denen war das Wetter wiederum zu schön. Jedoch waren wohl insgesamt schon einige Kunden gekommen, denn neben speziellen Angeboten sowie Rabattaktionen von 10 bis 20 Prozent gab es auch besondere Produktpräsentationen und spezielle Angebote.

Die Stände auf dem „französischen Markt“ waren bereits ab Freitag auf dem oberen Buchhornplatz aufgebaut. Duftende Lavendelsäckchen, verführerischen Crèpes, Süßwaren oder Salami, die Düfte lockten viele Besucher, wie Familie Barbara und Alexander Mohr aus Immenstaad. Sie sind mit dem Fahrrad gekommen und haben einen knusprigen Elsässer Flammkuchen mit einem Gläschen französischen Weines genossen. „Besser könnte es nicht sein“, fanden sie - und wollten später noch einen Einkaufbummel machen.

20 Jahre Bodenseecenter

Auf Einkaufsbummelnde hat man sich auch im Bodensee Center gefreut, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums und einem Eventangebot zahlreiche Besucher empfing. Die Parkplätze deuteten eine gute Besucherfrequenz an, schließlich waren sämtliche Geschäfte geöffnet. In der Passage tummelten sich besonders viele Besucher, auch Familien. „Wir waren erst in der Innenstadt – und jetzt wollen wir hier noch etwas kaufen,“ sagte eine Mutter mit drei Kindern, „aber zuerst sollten wir noch am Glücksrad oder beim Zielwurf-Gewinnspiel gewinnen.“

Draußen gab es musikalische Unterhaltung, drinnen Tanzshows mit Musik von der Tanzschule No10. Und die Geschäfte waren auch gut besucht, besonders Kaufland, Poco oder XXXLutz. Im Obi waren ebenfalls etliche Kunden unterwegs. An der Information war zu erfahren, dass zwar das Interesse und die Besucherzahl gut sei, die Kaufbereitschaft angesichts der nicht unproblematischen Zeiten dazu führe, dass man oft erstmal zum Schauen komme. An der Infotheke des Media-Marktes schätzte man Besucherzahl und Umsatz immerhin auf „wie an einem guten Samstag“.

„Heute passte einfach alles und das Wetter zauberte den passenden Rahmen: Der Friedrichshafener Einzelhandel präsentierte sich von seiner besten Seite. Aufgrund der vielen Besucher aus einem weiten Umkreis hat so ein Sonntag eine große Werbewirkung für die Geschäfte“, zog Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing denn auch eine positive Bilanz. „Die mitmachenden Vereine und Gruppen freuten sich über ein großes Publikum, um ihre tolle und wichtige ehrenamtliche Arbeit vorzustellen. Wir sind dankbar, dass sich wieder so viele beim Stadtfest beteiligt haben,“ sagte Goldschmidt.