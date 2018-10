Sondertraining in Kluftern vor Duell gegen Tabellenletzten

Die Vorschau der Clubs aus dem Bezirk Südbaden in der Kreisliga A Staffel III:

Der FC Kluftern hat in der Vorwoche die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Beim SC Göggingen unterlag die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser mit 0:2. Am Sonntag (15 Uhr), wenn der Tabellenletzte VfR Sauldorf im Brunnisach-Stadion zu Gast ist, soll sich das Blatt wieder wenden. „Wir haben drei Punkte im Fokus“, sagt Klufterns Sprecher Thomas Rauber, wohlwissend, dass seine Mannschaft ein schweres Spiel erwartet, denn die punktlosen Sauldorfer, die zuletzt vor eigenem Publikum gegen die Frickinger Reserve mit 1:2 unterlagen, wollen endlich Zählbares verbuchen. „Das sind unsere schwersten Spiele“, so Rauber. Trainer Kaiser wappnete seine Elf mit einem Spezialtraining für diese Partie. „Wir haben in dieser Woche ganz explizit das Toreschießen geübt“, so Rauber. Personell sieht es gut aus, die Abwehrspieler Alexander Weber und Frederik Bosch sind wieder dabei.

Der Tabellenführer TuS Immenstaad spielte nach der 0:2-Niederlage in Herdwangen vor zwei Wochen zuletzt wieder erfolgreicher und ließ den punktgleichen Verfolger aus Owingen mit einem 3:0 hinter sich. Am Samstag (15 Uhr) fährt die Mannschaft zur Reserve der Rotweißen nach Salem, die zuletzt mit einem 1:1 beim Bezirksliga-Absteiger in Heiligenberg Tabellenplatz zwei erobert hat. „Ein unbequemer Gegner“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. „Das wird kein Spaziergang.“ Seine Mannschaft will unbedingt den Platz an der Spitze verteidigen. „Wir werden für den Sieg alles tun“, sagt er. „Wir wollen den Gegner aus einer sicheren Defensive heraus unter Druck setzen“, sagt Müller. Trainer Uwe Strüver , kann bei der Mannschaftsaufstellung frei auswählen, alle Spieler sind fit.