Sonderführungen, Workshops und die Eröffnung des Kultursommers

Mit verschiedenen Führungen, einem Spielenachmittag und einem Workshop lässt das Museum in der Friedrichstraße mal wieder keinerlei Langeweile aufkommen. Und das übrigens auch nicht am Pfingstmontag, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Da dies ein Feiertag ist, wird das Museum auch am Montag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Ein besonderer Gast hat sich für Dienstag, 7. Juni, angekündigt. Hausmeister Träge (alias Museumsführer Claudius Beck) erzählt in seiner Kostümführung von 14 bis 15 Uhr Geschichte und Geschichten aus der Schule – mit seinem ganz eigenen Blick auf die Dinge.

In den offenen Führungen am Donnerstag, 9. Juni und 16. Juni, sowie am Sonntag, 12. Juni, wird die Geschichte der Schule zum hautnahen Erlebnis. Die engen Bänke, die faszinierenden Exponate aus hunderten Jahren Schule … Die Führungen finden jeweils um 14 und um 15 Uhr statt, dauern eine halbe Stunde und sind im Eintritt enthalten.

Am Dienstag, 14. Juni, wird bereits der Kultursommer im Museumsgarten 2022 eingeläutet. Oder vielmehr: eingewürfelt. Beim beliebten offenen Spieletreff von 14 bis 20 Uhr wird der Garten des Museums mit bunten Zelten wieder zur Spielwiese für alle Zocker, Knobler und Glücksritter von 4 bis 99 Jahren. Der Eintritt ist frei.

Einen Einstieg in die Kalligrafie mit Pinsel und Laser erleben Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beim Workshop in Kooperation mit der Wissenswerkstatt am Mittwoch, 15. Juni, von 13.30 bis 17 Uhr. Die Japanologin Nina Benzkirch nimmt mit auf eine Reise in die japanische Schreibkultur und zeigt, wie man mit Pinsel und Tusche dekorative Schriftzeichen erstellt. Anschließend setzt der Metallgestalter Stefan Seeger in der Wissenswerkstatt diese Schriftzeichen für den Laserschnitt um. Dabei programmieren die Kinder selbst alles, um einen Stempel mit ihrem Schriftzeichen mit nach Hause zu nehmen. Plätze für den Workshop können über die Plattform wissen² gebucht werden, auf www.wissenhochzwei-fn.de.

Für alle Veranstaltungen empfiehlt sich eine Anmeldung, per E-Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de oder zu den Öffnungszeiten telefonisch unter 07541 / 20 35 56 10. Weitere Details sind aktuell auf der Seite des Schulmuseums Friedrichshafen unter www.schulmuseum.friedrichshafen.de abzurufen.