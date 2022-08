Sonderführung zeigt die „Schule im Kaiserreich“

Das Schulmuseum Friedrichshafen bietet am Dienstag, 30. August, um 14 Uhr eine Sonderführung zum Thema „Schule im Kaiserreich“ an. Historikerin Karin Oelfke richtet im historischen Klassenzimmer aus 1900 bei ihrem rund einstündigen dialogischen Rundgang die Perspektiven auf die Schule und den Unterricht von damals. Ein Spucknapf, ein Schaukasten mit Dingen aus deutschen Kolonien, ja selbst die Schulbänke werden dabei zu sprechenden Zeugen und Zeugnissen der Zeit, heißt es in einer Ankündigung des Museums. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Organisatoren um Anmeldung per E-Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 07541/20 35 56 10 (zu den Öffnungszeiten dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr.)