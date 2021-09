Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei prächtigem, spätsommerlichem Wetter fand am Samstag, 18. September 2021 das Sommerfest des Sängerbundes FN statt. In fröhlicher Runde mit Gästen wurde gefeiert und gesungen. Chorleiter Eberhard Graf erfreute alle mit seiner Unterhaltungsmusik und der Esskurver sorgte für das leibliche Wohl. Der Chor freut sich wieder auf die wöchentlichen Proben. Die 1. Probe findet am 27.September 2021 um 19:30 im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt.