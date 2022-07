Sommerfest der Musikschule mit Ausprobieren der Instrumente

Die Musikschule Friedrichshafen lädt am Samstag, 23. Juli, von 10 bis 16 Uhr zum Sommerfest in die Musikschule ein. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm auf zwei Bühnen. Wer will, kann Instrumente ausprobieren. Beim Sommerfest wird die breite Palette der Angebote der Musikschule präsentiert. Im Anton-Elflein-Saal ist eine Aufführung der Musikalischen Früherziehung zu hören.

Auf den beiden Bühnen treten ab 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr verschiedene Ensembles und Solisten auf. Dazu gehört das Antrommeln mit dem Schlagzeugensemble, das Liederorchester, die Banda „Piccola“, die Gruppe „Windstärken“, das Gitarren-Trio, die Streicherklasse der Grundschule Ailingen, das Doppelrohrblatt-Ensemble, das Streicherorchester „Sinfonietta“ und das Saxophon-Quartett. Mit dabei sind auch ein Streichtrio, das Trompeten-Ensemble „Glänzende Trompeten“, das Klarinettenduo, die Bläserklasse der Tannenhagschule und das Blockflötenensemble. Dazu kommen Auftritte der Klaviersolisten, des Duos Querflöte und Gitarre sowie ein Solo auf der E-Gitarre.

Um 13.45 Uhr spielt das Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Andres Schreiber Songs von Irish Folk bis Filmmusik. Um 14.50 Uhr tritt die Band „Seven Sounds“ auf.