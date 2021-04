Sommerferienprogramm Akapulko findet statt

Drei Wochen voller Entdeckungen, Bewegung und Kreativität rund um das Seemooser Horn: Herrlich am See gelegen dürfen sich die Kinder gemeinsam mit jungen, erfahrenen Kursleitenden täglich von 8 bis 16 Uhr in der Natur an Neuem ausprobieren. Gebucht wird wochenweise, das heißt, ab dem 2., 9. oder 16. August.

Das seit vielen Jahren stattfindende Ferienprogramm der VHS Friedrichshafen in Kooperation mit dem Sportclub PSG, der ZF Friedrichshafen AG, der Rolls-Royce Power Systems AG und dem Landratsamt Bodenseekreis wurde schon letztes Jahr an die Corona-Richtlinien angepasst, teilt die VHS mit. Dorothea Siegle, pädagogische Mitarbeiterin der VHS Friedrichshafen und Koordinatorin von Akapulko, zeigt sich zuversichtlich: „Unser Hygienekonzept ist vergangenes Jahr aufgegangen. Jedes Kind bucht schon im Voraus einen Kurs und bleibt für die Woche in seiner Kohorte. Am Nachmittag finden innerhalb der Gruppen Challenges statt beziehungsweise es wird gegen eine zweite Gruppe unter Einhaltung der Abstandsregeln gespielt. Alles spielt sich draußen ab, selbst das Mittagessen. Da haben wir zum Beispiel nicht das Problem mit Aerosolen.“

An Morgenprogramm gibt es neben den bewährten Kursen wie Graffiti, Surfen, Segeln, Fußball oder Ballsportarten auch Neues. In „Buchbinden“ lernt man, selbst ein Buch herzustellen oder in „Zeichnen analog und digital“ verschiedene Zeichentechniken kennen. Kinder, die sich gerne bewegen, können in „Sport mal anders“ unbekannte Sportarten und Geländespielen ausprobieren. Wer es lieber ruhiger mag: Im Kurs „Auf die Nagel fertig los“ werden kleine Kunstwerke auf Taschen oder Shirts gezaubert. Natürlich mit im Programm sind wieder die beliebten Angebote, wie man vom Zuschauer zum Filmemacher wird, „Mädchenkram“ selbst herstellt oder YouTuber wird.

Die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie der Zeppelin-Universität, dem Spielehaus, dem Kreismedienzentrum Bodenseekreis, der HSG, dem Württembergische Yacht-Club und weiteren Häfler Sportvereinen ermöglichen dieses Portfolio. Angeleitet werden die Kinder und Jugendlichen laut Mitteilung von 24 jungen und erfahrenen Menschen mit einem hohen Betreuungsschlüssel, auf zwei Betreuende kommen zwölf Teilnehmende. Zusätzlich sind neun Mitarbeitende Besitzer eines Rettungsschwimmabzeichens in Silber.