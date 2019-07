Sommer, Sonne, Firmenlauf: Der Spaß steht im Vordergrund

Ideales Laufwetter und gut 5600 motivierte Läufer, die Schulter an Schulter auf den Startschuss warten: Auch in diesem Jahr hielt Andreas Köster die Pistole in die Luft, um den dritten ZF-Firmenlauf zu starten.

Anders als im Vorjahr aber schnürte der Bürgermeister dann ebenfalls seine Laufschuhe und reihte sich ins bunte Starterfeld am Messegelände ein. Zugute kam ihm dabei, dass es heuer zwei zeitlich versetzte Blockstarts gab. Bereits nach 13:53 Minuten sprintete dann schon Martin Sperlich als schnellster Läufer in den Zielbereich. Dicht gefolgt von Patrick Weisser und Robin Nitzer. Fünf Kilometer lagen da hinter den Läufern. Dabei ging es nicht um sportliche Höchstleistung, sondern um den Spaß. Mehr zu diesem Spektakel lesen Sie dazu am Samstag in der „Schwäbischen Zeitung“.