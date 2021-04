Sommeliére Marleen Sturm: Immer auf der Suche nach dem perfekten Wein

Marleen Sturm hat den Wettbewerb um die Werbekampagne gewonnen. Jetzt geht die Arbeit hinter den Kulissen jedoch erst richtig los. Was sind die ersten Schritte einer solchen Kampagne und wer kümmert sich bei Schwäbisch Media eigentlich darum? Welche Fragen stehen am Anfang eines solchen Werbepakets? Fragen, denen die SZ-Redaktion in der nächsten Folge auf den Grund geht.

Trocken, halbtrocken, lieblich oder süß? Den Geschmacksrichtungen bei Weinen scheinen kaum Grenzen gesetzt und bei Aromen wie solchen von Schwarzer Johannisbeere, Vanille oder Kirsche geht es ans Eingemachte. Eine, die sich mit dem einen wie dem anderen richtig gut auskennt und tagtäglich beschäftigt, ist Marleen Sturm, Sommeliére und Inhaberin der Weinhandlung „Vintage 1989“ im Häfler Ortsteil Schnetzenhausen.

Seit September 2019 gibt es ihr Geschäft und sie hat sich damit binnen kürzester Zeit einen Namen unter den Häflern gemacht. Doch nicht nur das: Jüngst ging sie als Gewinnerin aus dem Wettbewerb „Lokal & Digital“ hervor und erhält damit ein crossmediales Werbebudget von Schwäbisch Media im Gesamtwert von 12 000 Euro.

Der Wettbewerb war vom Stadtmarketing Friedrichshafen und der „Schwäbischen Zeitung“ veranstaltet worden. „Um bei der Abstimmung gut abzuschneiden, habe ich auch Dinge gemacht, die ich sonst nicht so gern tue, wie zum Beispiel Videos und Fotos, in beziehungsweise auf denen ich auch zu sehen bin“, sagt Marleen Sturm.

Für die Sommeliére stehen die Weine eben im Vordergrund: „Aber es heißt ja soziale Medien und da bekommt man schnell mit, dass ein Foto, auf dem ich mich mit dem neuesten Wein zeige, dreimal so viele Likes erhält wie eins ohne mich“, schildert sie.

Wie sehr die Aktion noch einmal die Kundenbindung gestärkt habe, das habe sie ab dem ersten Tag gespürt. „Den Kundinnen und Kunden, die vorbeikamen, habe ich immer auch einen kleinen Flyer mitgegeben und sie gefragt, ob ich ihre Stimme bekomme. Ganz oft kam dann die Antwort ,Habe ich schon längst gemacht’. Das hat mich natürlich sehr gefreut“, sagt Sturm.

„Grillmeister“ oder „Mädelsabend“?

Für die Sommeliére ist das Geschäft in der Manzeller Straße 20 ein echter Glücksfall, wie sie sagt. „In meinem Kopf war immer schon die Vorstellung von so einem länglichen Raum mit einem großen Schaufenster – genau das habe ich hier gefunden“, sagt sie. Auch der Vermieter sei ganz begeistert gewesen, dass „wir dem Laden neues Leben einhauchen“, fügt sie an.

Mit „Wir“ meint sie ihren Mann Sebastian und außerdem nicht zu vergessen: den noch jungen Mischlingshund Malte, der ebenfalls fest zur „Vintage“-Familie gehört. Fünf Monate Umbauzeit, Kreativität und Kraft haben Marleen und Sebastian Sturm in die Gestaltung des „Vintage 1989“ gesteckt. Ein besonderer Hingucker in der Weinhandlung ist dabei eine wandgroße Tafel, an der im Wechsel ausgewählte und zur Jahreszeit passende Weine ausgestellt werden.

Marleen Sturm im Kurz-Interview

Dabei gibt Marleen Sturm neben der jeweiligen Weinflasche immer auch gleich noch den Hinweis, für welchen Anlass der Tropfen besonders passend sein könnte und denkt sich schlagwortartige Bezeichnungen, wie „Grillmeister“, „Mädelsabend“ oder auch „See- und Segelwein“ aus, die sie mit Kreide daneben schreibt.

Doch wie ist die Sommeliére eigentlich zu ihrem Beruf gekommen? Wann hat sie die Faszination für Wein gepackt? „Ich fand immer schon, dass es schön ist, so ein Glas Rotwein in der Hand zu halten. Und gerade als Mädchen, das dann in die Pubertät kommt, ist es – glaube ich – ganz klassisch, dass man irgendwann erwachsener sein will und dann auch mal einen Schluck Wein probiert, so wie man es bei den Eltern beobachtet.

Der erste Schluck hat mir damals, wie vermutlich vielen Jugendlichen, gar nicht mal so gut geschmeckt. Später durfte ich mir, wenn wir Pizza essen waren, mal ab und zu einen Lambrusco dazu bestellen“, erinnert sie sich und lacht. Damit habe alles begonnen.

„Dann kam Schorle rot-süß, Schorle rot-sauer. Aber mein wirkliches Aha-Erlebnis mit Wein war später, als ich bei den Eltern meines damaligen Freundes einen Wein probiert habe, bei dem ich dachte, dass der wirklich ganz anders schmeckt als alles, was ich bis dahin kannte. Das war vermutlich ein 20- oder 30-Euro-Wein und für mich ein Schlüsselerlebnis, nachdem ich unbedingt wissen wollte, warum dieser Wein nun gerade so anders, so viel besser schmeckte, als alles, was ich vorher getrunken hatte“, schildert Marleen Sturm.

„Ab 8 Uhr werden 30 Weine probiert“

Die Suche nach einer Antwort führte die Hotelfachfrau schließlich zur berufsbegleitenden Ausbildung an die Deutsche Wein- und Sommeliérschule nach Koblenz. „Da geht es jeden Tag um 8 Uhr los und dann werden im Laufe eines Tages bis zu 30 Weine probiert“, sagt Sturm. Doch während ihrem Beruf oft scherzhaft der „Berufsalkoholiker“ nachgesagt werde, gehe es bei solchen Tagen mit so vielen Weinproben überhaupt nicht ums Trinken, stellt die Weinexpertin direkt klar.

„Man trinkt nicht, man spuckt aus“, betont sie. Zudem komme unglaublich viel Theorie dazu. „Was ist weinrechtlich erlaubt? Was sind die typischen Rebsorten, welche Weine sind typisch für welches Land? Und vor allem: Wie wird Wein überhaupt hergestellt? All das muss man als Sommeliére natürlich wissen“, erläutert die „Vintage“-Inhaberin. Und wann gönnt sich die Sommeliére selbst mal ein Glas?

„Ich habe definitiv auch sehr viele alkoholfreie Tage, aber grundsätzlich gönnen wir uns natürlich gern mal ein Glas nach Feierabend – das ist dann ein richtiger Genuss und darum soll es ja gehen“, sagt sie.

Genuss stand vor einem Jahr auch im Vordergrund, als die Sommeliére ihre ersten eigenen Weine unter dem Namen „Tagträumer“ kreierte. Mittlerweile gehören ein Weißwein (in Zusammenarbeit mit dem Weingut Clauß in Nack am Bodensee), ein Rosé (in Zusammenarbeit mit dem jungen Winzer Florian Kuhn aus dem Breisgau) sowie ganz neu ein Secco, den sie gemeinsam mit dem Bodensee-Winzer Clemens Hendricks entworfen hat, dazu.

Bei allen „Tagträumern“ handelt es sich um Cuvées, also Verschnitte, die aus verschiedenen Rebsorten oder Lagen entstanden sind. „Das Cuvetieren zusammen mit den Winzern macht wirklich Spaß“, beschreibt Marleen Sturm den Findungsprozess. Eine Freude, die ihre Kundschaft dann natürlich vor allem schmecken soll – nicht nur bei den eigenen Tropfen, sondern auch bei anderen ausgewählten Weinen.

Für Weinkenner dürfte Marleen Sturm mit ihrem Geschäft längst ein fester Anlaufpunkt sein. „Seit Beginn der Pandemie habe ich auch verstärkt die Rückmeldung bekommen, dass die Leute unglaublich froh sind, dass ich in der Weinhandlung die ganze Zeit verkaufen konnte“, sagt sie.

Von der Kampagne, die sie nun von Schwäbisch Media bekommt, erhofft sich die Sommeliére, „dass sich der Bekanntheitsgrad noch einmal steigern und auch die Besucherfrequenz erhöhen wird.“ Frei nach dem Motto „Qualität statt Quantität“ will sie ihren Kundinnen und Kunden nämlich vor allem zu einem verhelfen: dem genussvollen Weinerlebnis.