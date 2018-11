Weiße Weihnachtssterne am Bühnenrand haben auf die kommende Adventszeit hingedeutet, als der Musikverein Jettenhausen am Samstagabend zu seinem traditionellen Jahreskonzert im Graf-Zeppelin-Haus eingeladen hatte. Doch kein verfrühtes Adventskonzert hat Dirigent Thomas Martin für seine Bläser zusammengestellt, sondern eine abwechslungsreiche Europareise, die auch weniger bekannte Werke erleben ließ.

Eingeleitet hat die Jugendkapelle „Dreierlei“, die die Nachwuchsspieler der drei befreundeten Musikkapellen Ailingen, Berg und Jettenhausen vereint. Schwungvoll und melodiös zugleich war James Swearingens kraftvolles Eröffnungsstück „Fanfare and Triumph“, das die jungen Spieler unter der Leitung von Felix Olbrich ebenso gekonnt herüberbrachten wie die Ohrwürmer in Paul Murthas „The Best of James Bond“. Feurig legten sie los, sauber setzten die Register ein, ließen das Gänsehautfeeling der Krimiserie spüren, ehe sie zuletzt mit John Miles‘ „Music“ bestätigten, dass auch für sie gilt: „Music was my first love“. Auf diese Juka mit ihren vierzig Spielern zwischen elf und siebzehn Jahren dürfen die Vereine stolz sein.

Charmant führten Jennifer Boch und Martin Dretschkow durch den Konzertteil der „Großen“ und gestanden, dass die humorvollen und informativen Texte von Melanie Großmann stammten. Passend zum Motto Europa führte Sepp Tanzers „Tirol 1809“ zuerst in die Geschichte, in den Freiheitskampf der Tiroler unter Andreas Hofer. Einsam sang eine Klarinette, ein Horn, immer mehr Instrumente fielen ein, trauernd und entschlossen, die Kräfte gegen die Franzosen zu bündeln. Trompeten bliesen zum Kampf. Nach dem Choral „Wach auf, du deutsches Land“ entstand ein farbiges Schlachtgemälde, musikalisch kämpfte das Lied „Tiroler, lasst uns streiten“ gegen die Marseillaise, ehe zuletzt das Tutti immer freudiger einen triumphalen Sieg feierte.

Ein Verein, der so engagiert spielt, braucht engagierte Musiker. Einer von ihnen war Werner Zeller, 1973 aktives Gründungsmitglied und lange Jahre im Vorstand. Ihm überreichte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Großmann jetzt die Urkunde, die ihn zum vierten Ehrenmitglied des Vereins erklärte.

Anspruchsvolles Solo

Romantisch ging es weiter, denn jetzt verzauberte die siebzehnjährige Franziska Martin mit ihrem anspruchsvollen Flötensolo in Cécile Chaminades „Concertino for Flute“. Wunderschön lag der Ton ihrer Querflöte über den Bläsern, die unter der behutsamen Leitung ihres Vaters einen ruhigen Klangteppich legten für die jubilierenden Triller. Mit Jacob de Haans „Ross Roy“ ging’s in das gleichnamige College. Eingängige Melodien begleiteten den Gang durch die Schulzeit, malten leise und fröhliche Momente bis zum ausgelassenen Tanzfest. Eine andere, bunte Welt zeichneten die Spieler mit Victor Lopez‘ Impressionen aus dem „Cirque du Soleil“: eine Musik zum Träumen, für Illusionen und Sensationen. Anders als im realen Zirkus durfte man die Augen schließen und den Melodien nachhängen, ebenso beim samtenen Klang der Kapelle im romantischen Märchen „Beauty and the Beast“.

Von Frankreich führte die Reise in die schottischen Highlands. Frank Klotzsche hat Christoph Walters „Celtic Crest“ für Blasmusik und Dudelsack arrangiert und ist mit seinen „Count Zeppelin Highland Pipes and Drums“ hinzugekommen. Freudig begrüßt wurden die vier Gäste, die den durchdringenden typischen Klang ihrer Dudelsäcke über die Bläser legten. Begeisterung weckte auch Wilhelm August Jureks schmissiger Deutschmeister-Regiments-Marsch, mit dem das Konzert offiziell zu Ende ging. Noch einmal traten die Pipes and Drums auf, mit Peter Maffays „Nessaja“ war endgültig Schluss.