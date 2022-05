Solisten und Preisträger der Musikschule treten auf

Die Musikschule Friedrichshafen lädt für Freitag, 20. Mai, zum ersten öffentlichen Konzert in diesem Schuljahr in den Anton-Elflein-Saal ein. Das Solisten- und Preisträgerkonzert beginnt um 19 Uhr.

Mehrere Schülerinnen und Schüler der Musikschule erhalten in diesem Schuljahr durch Stipendien der Fränkel-Stiftung zusätzlichen Unterricht und Korrepetitionsstunden. Einige unter ihnen sind erfolgreiche Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ gestalten das Programm und wollen ihr Können vor Publikum unter Beweis stellen, kündigt die Stadtverwaltung in einem Schreiben an. Gleichzeitig sagen sie musikalisch Danke an die Fränkel-Stiftung für die Unterstützung.

Gespielt wird Musik von Frühbarock bis zur Moderne unter anderem von Joseph Haydn, Fritz Kreisler, Jules Massenet und Lenard Bernstein. Die jungen Musikerinnen und Musiker im Alter von acht bis 18 Jahren musizieren als Solisten mit Flöte, Violine, Cello, Gesang, Saxophon, Trompete und Percussion sowie im Gitarrentrio und Barockensemble. Der Eintritt ist frei.