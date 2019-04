Beim Klavierfestival junger Meister bekommen derzeit zwanzig Teilnehmer aus drei Kontinenten und dreizehn Nationen in einem Meisterkurs des renommierten Dozenten Professor Bernd Goetzke wertvolle Hilfen für die Interpretation oder die Technik des Klavierspiels. Vier ausgewählte junge Tastenkünstler hinterließen mit einem anspruchsvollen Streifzug durch die Klavierliteratur im Ludwig-Dürr-Saal einen staunend machenden Eindruck über das hohe pianistische Niveau.

Gleich zu Beginn glänzte Roelof Temmingh, geboren 1996 in Südafrika, mit einer sehr verinnerlichten Interpretation der „Sonate Reminiscenca“ von Nikolai Medtner. Dem einsätzigen Werk des bei uns weniger bekannten russischen Komponisten (ein Zeitgenosse von Rachmaninoff) gab der Solist mit feinsten Anschlagsnuancen die geforderte bildhafte und erzählende Tonsprache. Schön herausgearbeitet waren die motorischen Beziehungen der reichhaltigen Themen und Motive, von weichen Übergängen zusammengehalten. Zarte, schwebende, fast schon impressionistische Klänge ergänzten die intime Gesamtstimmung.

Yow-Ting Iris Hsieh, geboren 1993 in Taipeh, stellte sich mit den „Paganini Variationen Band I“ von Johannes Brahms vor. Nach prägnanter Vorstellung des berühmten a-Moll Themas aus den „Capricen“ des Teufelsgeigers waren die ersten Variationen mit ihren Sexten und Terzen etwas verhetzt und zu laut. Dann gelang der Übergang zu einem leichten, über der Technik mit den schwierigen Doppelgriffen oder Oktaven-Glissandi stehenden Vortrag. Farbenreich der Wechsel zwischen verspieltem, paganinischem Geist, typischem Brahms mit großer Expressivität oder lyrischer Träumerei. Im Finale konnte die junge Solistin ihre Virtuosität höchst brillant entfalten.

Eine Auswahl aus dem Ballett „Der Feuervogel“ von Igor Strawinsky in der Bearbeitung von Guido Agosti hatte Ting-I Lee, geboren 1990 in Taiwan, vorbereitet. Mit einem zupackenden Schleifer zum dreifachen Fortissimo begann der „Höllentanz des Königs Kastschei“. Rhythmisch perfekt, mit deutlichen Skalen und knackigen Akzenten entwickelte Lee ein musikalisches Feuerwerk. Sehr reif und ausdrucksstark, dynamisch zurückgenommen, die sanfte „Berceuse“ (Wiegenlied) mit durchsichtiger Melodieführung in den Mittelstimmen. Bewundernswert, mit welch langer Steigerung sich das Hauptthema des Balletts im Finale aus einem geheimnisvollen Tremolo zur gewaltigen Hymne entwickelte.

Den ganzen zweiten Programmteil übernahm Xingyu Lu, 1999 in China geboren, mit den Symphonischen Etüden op. 13 von Robert Schumann. Scheinbar mühelos stand der jüngste Pianist an diesem Abend über den pianistischen Anforderungen in den zwölf Etüden, die er um weitere Variationen aus dem Nachlass Schumanns ergänzt hatte. Virtuose Staccatopassagen, akkordisch kraftvolle Dichte, scherzandoartige Leichtigkeit, starke dynamische Kontraste, klares polyphones Gewebe faszinierten das Publikum. Selten hat man dieses Standardwerk der Klavierliteratur mit so viel poetischer Leuchtkraft gehört.