Kaltes Wetter, zum Auftakt sehr regnerisch, aber ausreichend Wind für 16 Wettfahrten pro Team – so sahen die seglerischen Rahmenbedingungen beim finalen Event der Segel-Bundesliga in Hamburg aus. An Land wurde außerdem auf größtmögliche Einhaltung der Corona-Regeln geachtet. Für den Württembergischen Yacht-Club (WYC) war es am Wochenende aber fast ein Wettkampf zum Vergessen. Dennis und Kevin Mehlig, Yannick Hafner und Lukas Ammon segelten in Hamburg auf Platz 15. Der WYC rutschte im Gesamtklassement aber nicht mehr ab, sodass die Friedrichshafener die Saison auf Rang acht abschlossen.

Das Resultat bezeichnete Dennis Mehlig als „solide“. Ihn überraschte aber auch das schwache Abschneiden in Hamburg. „Das Ergebnis ist schlechter, als es sich auf der Bahn angefühlt hat“, kommentierte er. Zu Beginn des Events sah es auch nach einem erfolgreich Ausflug aus: Der Auftakt war verheißungsvoll. Am Abend des ersten Regattatages stand das WYC-Team an vierter Stelle. Zwei Laufsiege hatte die Crew um Dennis Mehlig geholt. Doch vor allem am zweiten Tag konnte das Team diese Performance nicht aufrecht halten. „Das Feld war sehr eng, schon kleine Fehler waren entscheidend.“, so Dennis Mehlig.

Die Verbesserung in der Tabelle, die der WYC in Hamburg anstrebte, gelang somit nicht. Dafür fehlten letztlich zu viele Punkte. Das Potenzial für eine Platzierung weiter vorne wäre dabei durchaus vorhanden gewesen. Dies bewies das Team bei drei ausgetragenen Events. Zweimal in Kiel und auch beim dritten Wettkampf in Berlin erreichte der WYC den fünften Rang. Es mangelte aber an der Konstanz: In Berlin gab es einen weiteren Ausrutscher, als die Friedrichshafener auf dem 16. Platz landeten. „Uns ist in der Corona-Saison doch etwas die Routine abhanden gekommen. Hoffentlich können wir nächstes Jahr wieder strukturierter trainieren. Dann kommen wir wieder besser rein“, wagte Dennis Mehlig den Blick auf das Jahr 2021.

Insgesamt freut sich der WYC schon auf die nächste Saison, denn dann werden vier Vereine vom Bodensee in der Segel-Bundesliga segeln. „Wir freuen uns, dass der Bodensee Yacht-Club Überlingen und der Konstanzer Yacht-Club aufgestiegen sind“, gratulierte Mehlig den beiden Vereinen. Auch Teammanager Klaus Diesch hat schon Lust auf die nächste Saison. „Vier Vereine vom Bodensee in der ersten Liga – das lässt interessante Trainingskombinationen für nächstes Jahr erwarten“, sagte Team-Manager Klaus Diesch, der sich trotz des enttäuschenden Abschlusses in Hamburg zufrieden äußerte. „Auch wenn der Saisonabschluss nicht so glücklich war wie erhofft, dürfen wir auf eine sehr solide Saison in unserem achten Jahr in der Liga zurückblicken.“

Meister wurde der Norddeutsche Regatta Verein, der Segel- und Motorboot-Club Überlingen beendete die Bundesliga-Saison auf Rang vier. Vor dem Team des Württembergischen Yacht-Club liegt nun noch das Finale der Sailing Champions League vom 15. bis 18. Oktober im italienischen Porto Cervo (Sardinien).