Solidarität mit der Ukraine: Benefizkonzert in der Caserne

Ein Zeichen setzen gegen den Krieg und für die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine - das möchten das Kulturhaus Caserne und die Stadt Friedrichshafen und laden zu einem Benefizkonzert ein. Losgeht es am Freitag, 11. März, um 19 Uhr im Casino, der Einlass beginnt ab 18 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der gemeinnützigen GmbH Kulturhaus Caserne.

Die Bürgermeister unterstützen das Vorhaben: Oberbürgermeister Andreas Brand übernimmt die Schirmherrschaft für den Abend, Kultur- und Sozialbürgermeister Andreas Köster eröffnet das Konzert.

Künstler aus der Ukraine

Das ist geplant: Der Pianist Peter Vogel aus Langenargen tritt mit seinem musikalischen Partner, dem ukrainischen Violinisten Andrej Bielow auf, der aus Kiew stammt und dessen Mutter in der ukrainischen Hauptstadt lebt, heißt es weiter.

Andrej Bielow hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover studiert. Als Solist hat er weltweit bereits mit zahlreichen bekannten Orchestern gastiert und mit namhaften Dirigenten wie Kurt Masur musiziert. Andrej Bielow leitet als Professor eine Violinklasse an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Poetry Slam und internationale Stücke

Peter Gerstmann spielt, begleitet von seiner Gitarre, einen kleinen Auszug aus der Chinakladde, in die er seit 30 Jahren internationale Prosastücke, Gedichte und Songs geschrieben hat. Lebendig werden die Texte mit der Stimme von Friederike Lutz.

Balladen, die den „Finger tief in die Wunden der Gesellschaft“ legen wollen, gibt es darüber hinaus vom Lehrer und Slam-Poeten Alex Simm. Das Peter Pux Duo aus Ravensburg präsentiert gemeinsam mit Thilo Türr „Deutschen Akustik Pop“.

Für Weltmusik mit „Partyzwang“ sorgt die Kapelle Fröschl. Die Band, deren Namensgebung bisher nicht aufgeklärt wurde, lockert ihr Programm außerdem mit Traditionals auf. Schließlich gibt es noch „hör- und tanzbare Migration“ vom Bucovina Club Orkestar des Musikers Shantel, dessen Ansatz es ist, Kulturen zu vermischen.