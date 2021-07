Solawi lädt zu Workshops „Natur- und Gartentagebuch“ ein

Die solidarische Landwirtschaft Bodenseekreis (Solawi) lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Natur- und Gartentagebuch“ für Freitag und Samstag, 16. und 17. Juli, zu Workshops mit dem Schwerpunkt zur zeichnerischen und literarischen Umsetzung eines solchen Tagebuchs an.

Am 16. Juli, 16.30 bis 20 Uhr, bietet Autorin und Schreibpädagogin Karin Schwind, Impulse für alle die ihre Umgebung bewusst wahrnehmen wollen und ihre kreative Sprache schulen möchten. Sie zeigt einen leichten Einstieg ins Schreiben und Notieren, geht außerdem darauf ein, was man in einem solchen Buch notiert, wie man Aufzeichnungen wiederfindet und Einträge künstlerisch-kreativ bereichert.

Am 17. Juli, 10 bis 16 Uhr, bietet Künstlerin und Grafikdesignerin Jeannette Dubielzig einen Kurs zum botanischen Zeichnen und Aquarellieren an. Der Workshop richtet sich an alle, die Freude am Entdecken und Darstellen der Natur haben. Der Workshop beinhaltet laut Veranstalter einen kurzen Überblick über Techniken (und botanische Grundbegriffe), Linien und Tonwerte, Licht und Schatten mit Bleistift oder Fineliner, Techniken mit Farbe (Buntstifte und Aquarell), skizzenhaftes Erfassen für den finalen Bildaufbau und die Ausarbeitung von saisonalen Blättern, Blüten, Früchten oder gesamten Pflanzen.

Weitere Infos und Anmeldung unter https://www.solawi-bodensee.de.