Der Verein Solawi Bodensee erhält 32 000 Euro vom Bundesumweltministerium. 118 Solawi-Initiativen gibt es in Deutschland, aber nur drei davon haben eine Förderzusage erhalten. Das Geld wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vergeben. Solawi startet damit ein Bildungsprogramm für jedermann. In Vorträgen, Führungen und handfesten gärtnerischen Aktionen wird bis Mitte 2019 klimafreundliches Verhalten vermittelt. „Wir brauchen vor dem großen Wort Klimawandel nicht den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt beim Pressegespräch Katrin Fieberitz, die Gärtnerin und Projektleiterin Bildung von Solawi. „Stecken wir sie lieber in die Erde“, fügt Solawi-Mitglied Karin Schwind an. Sie ist eine der Solawi-Stützen, die regelmäßig auf dem Acker steht und mit anpackt.

Kurse für jedermann

Im Aktionsprogramm „Ackern für den Klimaschutz“ werden Grundlagen vermittelt: Wie kann man im eigenen Garten Gemüse anbauen? „Denn der direkteste Weg zum Teller führt nun mal über den eigenen Garten“, sagt Fieberitz. Eine Führung auf dem Solawi-Acker ruft alte, fast vergessene Gemüsesorten in Erinnerung und gibt praktische Kochtipps. Eine andere Führung weist auf leicht übersehene essbare Kräuter am Wegesrand hin, in einem Workshop für die ganze Familie wird ein solarbetriebenes Gerät zum Dörren von Obst gebaut und auch das Einwecken kann man sich beibringen lassen: Omas Methode zum Konservieren von Obst und Gemüse ist eine stromsparende Alternative zum Einfrieren. Rund 40 000 Euro steckt Solawi in dieses Jahresprogramm – 8000 Euro mehr, als das Bundesumweltministerium bereitstellt. Die Lücke will Solawi mit Eigenmitteln füllen und über die Gebühren der Teilnehmer hereinholen. Diese Gebühren sind günstig. So kostet der sechsstündige Kurs über gärtnerisches Grundwissen gerade mal 8 Euro.

Ein wichtiger Partner von Solawi ist der schweizerische Boden Fruchtbarkeit Fonds. „Er will landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, die Fruchtbarkeit des Bodens wieder aufzubauen“, sagt Katrin Fieberitz. Die Fruchtbarkeit steht und fällt mit der Humusschicht. Auf dem sehr lehmigen Solawi-Acker, auf dem früher auf konventionelle Weise Mais angebaut wurde, ist der Humus nur noch fünf Zentimeter stark. Im angrenzenden Wald dagegen bis zu einem Meter, weiß Tillmann Stottele, Leiter des Amts für Umweltschutz in Friedrichshafen.

Die Bodenqualität verbessert sich langsam, aber merklich. Solawi versucht es durch Mulchen und Kompostieren, auch mit Rinder- und Pferdemist. Zudem muss der Boden Wurzelmasse aufbauen. „Wurzeln schaffen die Verbindung zu Sauerstoff und Wasser in tieferliegenden Schichten“, sagt Katrin Fieberitz. Wer wissen will, worauf es in der Boden-Analyse ankommt, dem ist der Kurs „Spatendiagnose“ zu empfehlen, den der Boden Fruchtbarkeit Fonds am Samstag, 21. April, bei Solawi durchführt. Bereits am Freitag, 20. April, findet in Kooperation mit dem Fonds der Filmtag „Der Boden geht uns alle an“ im Kino Studio 17 statt. Dokus zeigen unter anderem die Zusammenhänge zwischen Bodenqualität, Landwirtschaft und Klimaveränderung. Beginn des Filmtags ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kräuter auf 400 Quadratmetern

Wo früher nur Mais wuchs, keimt und sprießt auf dem Solawi-Acker in Raderach jetzt eine Vielzahl von Essbarem: Zwiebeln, Knoblauch, Fenchel, Lauch, Möhren, Pastinaken, dicke Bohnen, diverse Salate und Kohlrabi. In zwei Wochen werden auch wieder Kartoffeln in den Boden gesteckt. Den Kräutergarten wiederum haben die Solawi-Mitglieder auf inzwischen rund 400 Quadratmeter vergrößert. Wenn am Wochenende die Ernteanteile an die Mitglieder verteilt werden, sind immer rund zehn Kräuterarten mit dabei. „Mehr als auf den Ständen beim Wochenmarkt“, meint Katrin Fieberitz. Für Solawi-Mitglied und Grünen-Stadtrat Gerhard Leiprecht ist der Kräutergarten eine Offenbarung: „Ich habe durch die Kräuter einen ganz anderen Salat-Begriff.“

Das Jahresprogramm von Solawi mit allen Kursen findet sich im Internet unter

www.solawi-bodensee.de