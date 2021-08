Solar-Modellboot-Wettbewerb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Solar Boat Challenge der HTWG Hochschule Konstanz für Schüler haben sich drei Teams aus Friedrichshafen und Konstanz in diesem Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Weil sie bei der Erstbewertung die nahezu gleiche Punktzahl von den Jury-Mitgliedern erhielten, fand eine Stichwahl statt. Ein Team der Claude-Dornier-Schule sicherte sich Bronze.

36 Teams hatten Beiträge für den Solar-Modelboot-Wettbewerb der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der HTWG für Schüler eingereicht. Aufgrund der Pandemie musste er in diesem Jahr in veränderter Form stattfinden. Auf das traditionelle Bootsrennen in einem Wasserbecken im Innenhof der HTWG, bei dem die Konstruktionen der Schüler auf ihre Geschwindigkeit und ihre Kreativität getestet werden, mussten die Teilnehmer in diesem Jahr verzichten.

Stattdessen hatte das Organisationsteam sie dazu aufgerufen, Videos ihrer Boote einzusenden, die deren Fahrtauglichkeit nachweisen sollten. Außerdem sollten sie im Video ihre Konstruktion bzw. die Besonderheiten des Bootes erläutern. Ebenfalls besonders in diesem Jahr: Jedes Team bzw. jeder Teilnehmer bekam auf Wunsch ein kostenfreies Materialset inklusive Anleitung zur Verfügung gestellt. Die enthaltenen Bauteile konnten, mussten aber nicht verwendet werden.

Die Jury bewertete eingesendete Modellbauten anhand der Videos nach ihrer Fahrtauglichkeit, der Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien, der Umsetzung und Sorgfalt, nach Optik und Design, der Gestaltung der Videos sowie nach besonders originellen technischen Ideen. Bronze sicherte sich ein Team der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen mit seinem Boot „Nudelholz“. Aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen um die oberen Plätze auf dem Siegertreppchen gingen gleich zwei Teams der Gemeinschaftsschule Gebhard Konstanz als Sieger hervor: Das Team „Silke“ schaffte es mit seinem Video eines Katamarans, der sowohl Segel- als auch Motorboot ist, auf Platz zwei. Den Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen sicherte sich das Team „Enterprise“ mit einem Boot, das den neuen Fähren der Stadtwerke ähnelt, die zwischen Konstanz und Meersburg verkehren. Videos von den Modellbooten der Solar Boat Challenge gibt es auf htwg-konstanz.de/solarboatchallenge, das Video des Häfler Gewinner-Teams auch auf dem YouTube Kanal der Hochshule Konstanz.