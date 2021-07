Solange jemand zuhört, „weiß ich, warum ich singe“

„Ich hol mal kurz die Gitarre und dann gehts los“, sagt Sängerin Sarah Lesch witzelnd, während sie auf die Bühne im Casernen-Innenhof kommt. Sie nimmt das Instrument von der Halterung und scherzt weiter: „Ich geh immer gern erst mal alleine raus, dann kribbelt´s mehr.“ Dann spielt die Liedermacherin, die in Leipzig lebt, ihren Song „Testament“. Es ist eines von Leschs bekanntesten Lieder – 2016 hatte sie mit ihm in Wien den Protestsongcontest gewonnen. Für ihren Sohn geschrieben, handelt der Song von der Ungewissheit der Zukunft. So startet ein lustiger und fröhlicher Konzertabend in der Caserne, der aber auch nachdenklich stimmt mit Musik, die von Tod und Schmerz erzählt.

Nach dem ersten, solistisch dargebotenen Stück bittet Sarah Lesch ihre Bandmitglieder Jan Frisch und Steffi Narr auf die Bühne, später stößt noch Kathrin Kempf als musikalische Unterstützung dazu. Während die Bandmitglieder ihre Plätze an Bass und Gitarre einnehmen, erzählt Lesch von der Zeit des Lockdowns und wie sie mit der Zeit ohne Konzertauftritte umgegangen ist. Ihr Medium der Verarbeitung sei die Musik, sagt die Sängerin. Und so entstanden viele neue Lieder, welche auf ihrem Album „Triggerwarnung“ im Herbst erscheinen werden.

Viele der Lieder greifen aktuelle und emotional aufgeladene Themen auf, wie beispielsweise sexuelle und emotionale Gewalt, Bodyshaming, Trauma, Missbrauch und Tod. Aber auch Feminismus und die Gleichberechtigung aller Menschen liegen der Sängerin am Herzen. So warnt sie am Abend vor entsprechenden Liedern mit einer „Triggerwarnung“ vor den dann folgenden Texten. So auch bei ihrem Lied „Unten am Fluss“, welches die Themen Tod, Trauer und Ertrinken beinhaltet.

Geschrieben hat Lesch es für ihre Großmutter Hannelore, die im Fluss ihres Heimatortes tot aufgefunden wurde und deren Fall bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Lange habe sie das, was mit ihrer geliebten Oma passiert sei, verdrängt, spät erst festgestellt, dass sie ein Trauma erlitten habe, sagt Sarah Lesch.

Bei der Bewältigung sei sie schließlich in die Musik geflüchtet. Und wie Gedanken aus dieser schweren Zeit für die Musikerin klingen, wird in „Unten am Fluss“ deutlich hörbar: „Unten am Fluss steht ein Quittenbaum und der November schweigt laut. Nur der Fluss weiß von deiner Geschichte“. Nachdem sie das Lied gesungen hat ruft Lesch laut „Dieser Moment ist für unsere verstorbenen Liebsten.“ und formt ein Herz mit den Fingern, die sie gen Himmel streckt.

Während Lieder wie dieses eine melancholische, traurige Seite der Sängerin zum Vorschein bringen, zeigen Songs wie „Die Löwin“ das temperamentvolle Gesicht von Lesch. Mit ihrer lässigen, frechen Art des Moderierens schafft sie es, eine heitere, ausgelassene Stimmung beim Publikum zu erzeugen. Das lässt sich zum Mitsingen animiert und mancher Gast fängt sogar an, mitzutanzen. Mal nimmt die deutsche Liedermacherin die Gitarre zur Hand, mal die Ukulele oder das Benjo, um sich zu begleiten.

Immer wieder betont sie, wie sie sich über das nun wieder möglich gewordene Konzertieren vor Publikum freue. „Solange mir noch jemand zuhört, weiß ich, warum ich singe“, ruft sie und strahlt. Auch nach der Pause zeigt Sarah Lesch die Vielseitigkeit ihres musikalischen Schaffens mit Liedern wie „Ich trage dich Nachhaus“ oder „Postgeheimnis“. Das sei ein kleines Lied mit einer Strophe, ein „schüchternes Lied, welches sich kaum auf die Bühne traut, sich hier bei euch aber so wohl fühlt, dass ich es doch mitgebracht habe“, kündigt die Sängerin an. Mit dem instrumentalen Lied „Gitarrenstimmen“ von ihren Bandmitgliedern Jan Frisch und Steffi Narr vorgetragen und mehreren Zugaben endet der Abend mit viel Beifall einer beschwingten Gästeschar.