Sohn bedroht Mutter mit Schreckschusswaffe

Ein 19-Jähriger hat am Freitag kurz vor Mitternacht in der elterlichen Wohnung in Friedrichshafen randaliert. Da die Mutter angab, ihr Sohn habe sie mit einer Waffe bedroht und beleidigt, sind mehrere Streifen der Häfler Polizei ausgerückt. Bei der ersten Kontaktaufnahme durch die Polizeikräfte zeigte sich der junge Mann einsichtig und kooperativ. Die Schreckschusswaffe konnte in ungeladenem Zustand aufgefunden werden. Ebenso eine Cannabispflanze im Zimmer des 19-Jährigen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung und einesVerstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.