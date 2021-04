Softwareunternehmen nimmt sich mit Gemeinwohl-Audit unter die Lupe

Was können wir als IT-Unternehmen tun, um den gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltigem Wirtschaften voranzubringen? Diese Frage beschäftigt das Team des Softwarehauses Doubleslash schon eine ganze Weile. teilt das Unternehmen in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. Mit einem externen Audit zur Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) habe sich Doubleslash jetzt den damit verbundenen Fragen gestellt – und einige Antworten bekommen.

Das Thema Nachhaltigkeit sei fest in den Unternehmenswerten und dem Selbstverständnis verankert. Dabei gehe es nicht nur um den schonenden Umgang mit Ressourcen, sondern auch um Themen wie Mitentscheidung, Solidarität und Menschenwürde. Unter anderem hätten die GWÖ-Auditoren dem Softwarehaus eine sehr gute soziale Haltung im Zusammenhang mit Finanzthemen bescheinigt. So seien die Rücklagen groß genug, um auch in Krisenzeiten alle Gehälter bezahlen zu können. Auch die Zusammenarbeit und die solidarische Haltung im Umgang mit Partnerunternehmen steche hervor – etwa die Weitergabe von Know-how und die Weiterbildungsmöglichkeiten, auch für externe Mitarbeitende. Besonders positiv hätten die Auditoren laut Aussage des Unternehmens außerdem den hohen Grad an innerbetrieblicher Mitentscheidung und Transparenz bewertet.

„Das hohe Maß an Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung fand ich bemerkenswert“, wird GWÖ-Auditor Manfred Kofranek zitiert. „Immerhin hat die IT-Branche einen wesentlichen Anteil an der aktuell stattfindenden gesellschaftlichen Veränderung.“ Dazu Doubleslash-Gründer und Geschäftsführer Konrad Krafft: „Die Digitalisierung wird künftig in alle Bereiche unserer Gesellschaft eingreifen. Je nachhaltiger wir hier handeln, desto positiver können wir die Zukunft mitgestalten. Die Technik muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.“ Softwareentwicklung sei immer Teamarbeit, deswegen sei man auf Solidarität und Kooperation angewiesen.

Man merke, so Auditor Manfred Kofranek, dass eine Unternehmenskultur besteht, die von Wertschätzung und Offenheit geprägt ist und auch externe Beschäftigte inkludiert. Faire Arbeitsbedingungen seien in derart dynamischen Branchen keine Selbstverständlichkeit. Findan Eisenhut, Fachteamleiter und IT-Consultant bei Doubleslash, habe 2019 die Idee zur GWÖ-Bilanzierung gehabt. Aus der Belegschaft sei so viel Zuspruch gekommen, dass direkt im Folgejahr das Audit erfolgt sei. Leonie Hlawatsch, Personalleiterin, sehe in dem Audit eine echte Chance für Mitwirkung. „Die Gemeinwohl-Ökonomie bündelt unsere Ziele in Sachen Nachhaltigkeit sehr schön. Wir sind überzeugt: Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft darf nicht nur dem Profit dienen, es muss auch Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit im Blick haben – und die Mitwirkung aller fördern“, wird sie zitiert. Mehr als 150 Seiten lang ist der beantwortete Fragenkatalog für das Audit. Auf einer Skala von -3600 bis +1000 habe Doubleslash eine Bilanzsumme von 324 erreicht.

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine internationale Bewegung, in deren Zentrum ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem steht, bei dem es um die Menschen und die Umwelt geht. Die Vision: „Gut leben in einer Welt, in der Wirtschaft im Einklang mit ethischen Werten ist.“

Das Herzstück der GWÖ bilde die Gemeinwohl-Bilanz, bei welcher mit Hilfe eines Punktesystems untersucht wird, inwieweit die Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz & Mitentscheidung im unternehmerischen Handeln berücksichtigt werden.