Socken dürfen stinken und Aufräumen ist auch vorbei

Die Socken dürfen stinken, die Zimmer müssen nicht aufgeräumt werden und Zähneputzen ist out! „Cool“ und „Ja“ rufen die kleinen Zuschauer von der Tribüne des Kleinen Zeltes, die das Abenteuer von Max auf der Insel „Wo die wilden Kerle wohnen“ miterlebt haben. Marotte Figurentheater hat das gleichnamige Kinderbuch von Maurice Sendak bühnenreif gemacht.

Die Kindertheater haben auch dieses Jahr wieder viele Höhepunkte zu bieten. Stücke mit Mitmachcharakter und andere zum Zurücklehnen und Genießen sind dabei.

Puppenspieler Carsten Dittrich hat Kinder und Eltern auf eine fantasievolle Reise mitgenommen. Im „Wilde-Kerle-Land“ wohnen keifende Vögel, brummige Kuschelmonster und in der Freizeit wird wie ein richtiger Artist auf dem Seil getanzt, miteinander gerauft oder um die Wette gepupst. Das Leben kann so schön und spannend sein, wie im Traum des kleinen Max, der zuvor Ärger mit der Mutter hatte und ohne Essen ins Bett musste. Das kommt davon, wenn man sich einen Wolfs-Pelz überzieht und den wilden Kerl spielt, dafür ist er König in seiner Fantasiewelt und hat selbst den dicksten und wildesten Kerl umgehauen. König Max darf bestimmen, was auf der Insel passiert und was nicht – wäre da nicht diese Sehnsucht nach jemanden, der ihn unglaublich lieb hat und der Duft von Kartoffelsuppe mit Würstchen, der ihm in die Nase steigt.

Carsten Dittrich hatte viele Gimmicks in seinem Stück eingebaut. Davon profitierten nicht nur die Kinder, denn wenn die wilden Kerle zu „Born to be wild“ mit Headbanging über die Bühne wirbelten, hatten die Erwachsenen ebenso viel Spaß wie die Kinder beim Pupswettbewerb.

Das wandlungsfähige Bühnenbild machte aus dem Kinderschlafzimmer eine baumbewachsene Traum-Insel. Die Figuren sind der Kinderbuchillustration hautnah nachempfunden.

Ein tolles Auftaktwochenende für die Besucher der Kindertheater. Davon gibt es in der Kulturuferwoche noch jede Menge. Märchenkrimi mit Improtheater, Abenteuergeschichten und fantasievoll umgesetzte Kinderbuchliteratur. Ein Besuch der Kindertheater lohnt sich immer.