Social Media-Star Annica Hansen kommt auf die „Pferd Bodensee“

Bekannt ist sie unter anderem als ehemalige Pro Sieben-Reporterin, unterhaltsame Buchautorin und besonders als Online-Star im Bereich Reitsport: Annica Hansen. Allein auf der Plattform Instagram begeis-tert sie über 280 000 Pferdeliebhaber und sie wird dieses Jahr auch auf der Pferd Bodensee viele in ihren Bann ziehen, wie die Messe Friedrichshafen in einer Pressemitteilung schreibt. Wenn die Messe vom 28. Februar bis zum 1. März ihre Tore öffnet, können sich Reiter auf einen Vortrag sowie ein Meet & Greet mit dem Pferde-Star freuen. Und zwar am Samstag, 29. Februar, um 10.40 Uhr auf der Bühne im Foyer West. Anschließend haben Fans die Chance, Annica Hansen zu treffen und ein Autogramm sowie Foto mit ihr zu sichern. Neben diesem Star-Gast bietet die internationale Messe für Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung ein facettenreiches Programm für alle Pferdefreunde und die, die es noch werden wollen. Vom Westernreiten, über die einzigartige Gala-Vorstellung bis hin zu dem Forum „Pferd & Mensch“ sowie Ausstellern aus 13 Nationen ist für jeden etwas dabei. Die Pferd Bodensee ist am Freitag, 28. Februar, und Samstag, 29. Februar, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 1. März, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 13 Euro, online elf Euro. Weitere Infos im Internet unter www.pferdbodensee. de. Foto: Messe Gmbh