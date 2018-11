Seegockel-Präsident Karl Haller hat es „Supergau“ genannt: Kein Bürgermeister der Stadt war in den Buchhorner Hof gekommen, um mit den Narren den 11.11. gebührend zu feiern. Was es letztlich wurde, hat mit einem Supergau rein gar nichts mehr zu tun. Das war keine Aneinanderreihung alter Witze, sondern eine phantasievolle, freche und überraschende Eröffnung der fünften Jahreszeit.

Auch Landrat Lothar Wölfle war nicht da, für ihn kam der erste Landesbeamte Joachim Kruschwitz – und das zu letzten Mal in dieser Funktion, er geht in 50 Tagen in den Ruhestand. „Der Landrat ist in Markdorf oder in Tettnang. er wollte wohl ins Badische“, merkte Karl Haller an und hatte prompt das Lachen auf seiner Seite. Überhaupt war dieser 11.11. nicht getragen von perfekter Choreografie, geschweige denn einer standesgemäßen Aussprache. Kruschwitz nannte den Präsidenten Haller schlicht „Vorsitzenden“. Haller grüßt den Mainzer Carnevals-Club mit „Gockelores“ statt „Helau“ und die Rednerin in der Gockelmiste nannte diese Ehrenbühne eine „heruntergekommene Bütt“.

In den Reden und bei der überraschenden „Wetten, dass..?“-Show mit Karl Haller alias Thomas Gottschalk und der herzallerliebsten „Michelle“ Thomas Martin spielten lokale Verhältnisse die Hauptrollen: Baustellenprobleme und nicht zuletzt die Kitzenwiese, in der erst die 40-Tonner durch die Vorgärten mähen, dann mutmaßlich eine Bäckerei für nächtlichen Gestank sorgt und dann die Open-Air-Konzerte am Graf-Zeppelin-Haus die Leute nicht schlafen lassen. Zunftmeister Oliver Venus sang den Kitzenwiesenblues, „Friedhofshafen – endlich wieder friedlich schlafen“.

Wetten, dass..? lässt grüßen

Wettkandidat der kleinen Showeinlage war der neu gewählte Bürgermeister Dieter Stauber, der in Berg beim Fassanstich das Zelt in eine Brunnenstube verwandelt hatte. Er durfte nochmal üben – an einem leeren Fass, wie sich herausstellte.

Warum der Bodenseekreis den Verursacher des Gestanks in der Kitzenwiese nicht so rasch ermitteln konnte, demonstrierte Joachim Kruschwitz. Er konnte von fünf Duftproben, darunter verbranntes Holz und frisches Brot, nur zwei erkennen.

Und schließlich brillierte Uli Stegmann, Meckatzer Brauerei, mit einer Wette, die eigentlich die beiden Bürgermeister Andreas Köster und Stefan Köhler hätten bestreiten müssen. Pantomimisch einen Schlager darstellen, das Publikum muss raten. Von drei Titeln sollte er zwei schaffen, er zeigte, dass auch 100 Prozent klappen und hatte sogar mit seiner Zugabe noch einen Treffer.

In der Gockelmiste untersuchte Insa Sjurts, Präsidentin der Zeppelin-Universität, den Charakter der Narren: „Der Schwabe, das unbekannte Wesen“. Und im Häfler Narrenliederbuch identifizierte sie Fake-News: Dort ist die Rede von einem Narrenbrunnen, der überläuft. Wo kein Brunnen, kann auch nichts laufen. Laufen auf andere Art hingegen musste Eberhard Ortlieb. Er durfte demonstrieren, was der Gemeinderat unter Umständen von den Bedienungen des Lammgartens verlangen könnte: Vom „Stadtbalkon“ bis in den Biergarten am See rennen.

Sonja Finkbeiner, Uli Stegmann und Stefan Rieser bekamen schließlich die Freundschaftskappen. Sonja Finkbeiner ist neue Schatzmeisterin des Vereins und sollte nicht mehr „oben ohne“ herumlaufen. Stefan Rieser hat das Amt zuvor betreut und Uli Stegmann als Vertreter der Meckatzer Brauerei gebührte schlicht Dank für sein Engagement.

Die Ereignisse und Besonderheiten dieser Stadt haben die Narren bereits am 11.11. aufs Korn genommen. Sie haben Bürgermeister und Landräte gebührend gefeiert, auf dass es denen in den Ohren geklingelt haben müsste, und sie bieten einen Vorgeschmack auf die kommende Fasnet und die Bälle. Hier wird das Ringtreffen des ANR sicherlich tonangebend sein, doch nicht alles darstellen, was die Narren in Friedrichshafen zu bieten haben. Die Karten für die Bälle gibt es jetzt schon – schönes Weihnachtsgeschenk, meinte Elferrats-Chef Tino Jäger.