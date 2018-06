So will Friedrichshafen die Raserszene bekämpfen

Die Raserszene vom Hinteren Hafen bleibt Thema im Rathaus und bei der Polizei. Diese Szene scheint zwar genauso überschaubar zu sein wie die Zahl der nachweisbaren Gesetzesverstöße, dennoch soll es in den nächsten Wochen Gespräche dazu geben. Und nächtliche Geschwindigkeitsmessungen. Das hat Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, am Montagabend im Finanz- und Verwaltungsausschuss angekündigt.

„Auch in Friedrichshafen sind Autos zu schnell und zu laut unterwegs“, stellt Uwe Janitschek, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, am Montag bei der Vorstellung des Sicherheitsberichts für 2017 fest. Und er räumt ein, dass auch ihn persönlich es stören würde, wenn solche Autos regelmäßig an seiner Haustüre vorbeibrettern würden.

Mehr entdecken: Staatsanwälte ermitteln nach mutmaßlich verbotenem Rennen

Von Zuständen, wie sie vor wenigen Jahren zum Beispiel in Singen herrschten, wo zeitweise 100 Fahrzeuge gleichzeitig mit laut aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen unterwegs gewesen seien, sei Friedrichshafen aber weit entfernt.

Nicht alle kriminalisieren

Er wolle das Ganze nicht bagetellisieren, so Janitschek. Dass es eine Szene gibt, die sich am Hinteren Hafen oder auch am Bodenseecenter trifft, bestreitet die Polizei nicht. Man dürfe aber auch nicht alle jungen Leute, die sich dort treffen, kriminalisieren, bittet der Revierleiter. Auf Nachfrage teilt Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, mit, dass die Polizei in den frühen Abend- und Nachtstunden am Wochenende verstärkt im Bereich des Hinteren Hafens sowie am Bodenseecenter kontrolliere.

Bei konkreten Bürgerbeschwerden müssen aber die polizeilichen Einsatzanforderungen priorisiert und nacheinander abgearbeitet werden. „Sehr häufig ist es so, dass sich die Personen bei unserem Eintreffen ruhig verhalten“, sagt Sauter. In vielen Fällen gebe es keinen Anlass für weitere Maßnahmen. Mangels belegbarer Verstöße nehme die Polizei in der Regel dort nur die Personalien der Beteiligten auf und kläre sie darüber auf, was erlaubt ist und was nicht.

Die Zahl der Beschwerden von Bürgern sei in den vergangenen Monaten zurückgegangen, berichtet der Polizeisprecher. Als Grund dafür sieht er die Bodenschwellen, die die Stadt Ende des vergangenen Jahres auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen errichtet hat. Dennoch wollen Polizei und Stadtverwaltung das Thema im Auge behalten. Das betont auch Hans-Jörg Schraitle. Der Amtsleiter kündigt dazu eine größere Gesprächsrunde an und berichtet, dass man die Diskussion kürzlich an einem Freitag zum Anlass für eine nächtliche Geschwindigkeitsmessung auf der Ailinger Straße genommen habe.

Festgestellt worden seien dabei drei Überschreitungen, wobei sich lediglich für einen Fahrer aufgrund von Alter und Fahrzeug ein möglicher Zusammenhang zu besagter Szene ergeben könnte. In den kommenden Wochen soll es weitere Messungen geben. „Denkbar und im Gespräch ist auch eine konzertierte Aktion gemeinsam mit Polizei und Landratsamt“, teilt eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage mit. Details dazu wolle sie im Vorfeld keine nennen.