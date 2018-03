So wenige Bodensee-Äpfel wie seit 20 Jahren nicht mehr

Bei der „Fruchtwelt Bodensee“ können sich Erzeuger rund um den Erwerbsobstbau, Destillation und Agrartechnik informieren. Die Messe öffnet von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Februar, auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen. Parallel dazu finden die Bodensee-Obstbautage statt sowie der Internationale Brennertag.

Schätzen die Äpfel aus der Region: Apfelkönigin Sabrina Heiß (von links), Claudia Metzler, Eugen Setz und Petra Rathgeber. (Foto: Felix Kaestle)

In insgesamt vier Hallen und auf dem Freigelände präsentieren sich 381 Aussteller auf der „Fruchtwelt Bodensee“. Besucher können sich bei Experten über den globalen Markt informieren und über die Weiterentwicklung des Obstbaus sowie neue Trends zur Bewirtschaftung und Anbautechnik. Die Messe findet alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr zum 38. Mal. „Verstärkte Aufmerksamkeit erhalten der neue Bereich ,Mein Hofladen’ sowie der Betriebszweig ,Urlaub auf dem Bauernhof’“, sagt Projektleiterin Petra Rathgeber. Für die Landwirte sei es wichtig, sich ein zweites oder auch drittes Standbein aufzubauen. Eine eigene Vortragsreihe beschäftigt sich mit dem Thema „Urlaub auf dem Bauernhof“.

Nur noch 15000 Tonnen

Die Obsterzeuger blicken auf ein ertragsarmes Jahr zurück. Der Grund dafür ist der späte Frost, durch den viele Blüten erfroren sind. Mit 85 000 Tonnen Äpfeln liegt der Ernteertrag der Bodenseeregion 2017 auf dem niedrigsten Wert seit mehr als 20 Jahren. „Die Apfelproduktion in europaweit um rund 20 Prozent zurückgegangen“, sagt Eugen Setz, Geschäftsführer der Obst vom Bodensee Marketinggesellschaft.

Laut Medienberichten befinden sich nur noch 15000 Tonnen Bodenseeäpfel in den Lagern der Region. In der Regel sollen es sechs Mal mehr sein. Vor allem die beliebten Sorten Jonagold und Elstar sollen betroffen sein.

Dennoch steigt die Einkaufsmenge an Tafeläpfeln – und das Interesse der Messe, die in diesem Jahr zum 38. Mal stattfindet. „Seit Jahren verzeichnen wir leicht steigende Aussteller- und Besucherzahlen – unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Branche“, sagt Rathgeber.

Klimawandel steht im Fokus

Bei den Bodensee-Obstbautagen stehen in diesem Jahr die Themen Klima, Frost und Vorsorgemaßnahmen im Vordergrund. Sie werden im Foyer West und im Konferenzraum West abgehalten. Auf der Agenda stehen die politischen Forderungen, geeignete Modelle einer Mehrgefahrensicherung und eine steuerfreie Risikoausgleichslage zu entwickeln. Durch den späten Frost und die schlechte Ernte im vergangenen Jahr werde es, so Setz, immer wichtiger eine frühe Vorsorge zu treffen. „Laut einer Abfrage der 90 Betriebe der Region Interesse an solchen Maßnahmen, was aus unserer Sicht auch das sinnvollste wäre, denn die Obstgroßmärkte brauchen Ware“, sagt Setz.

Bei den Internationalen Brennertagen steht die Neufassung des Alkoholsteuergesetzes, das die Abschaffung des 100 Jahre alten Branntweinmonopols mit sich bringt. Bisher bekam der Abfindungsbrenner vom Staat 3,20 Euro pro Liter für die Ablieferung von maximal 300 Litern, nun muss er pro Liter 10,22 Euro Steuern zahlen. „Das bedeutet eine große Umstellung für die Brenner, aber in der Abschaffung liegt auch eine Chance“, sagt Claudia Metzler, Vorsitzende des Klein- und Obstbrennerverbandes Südwürttemberg-Hohenzollern. Denn jeder Brenner könne sich nun überlegen, wie er die Qualität seines Produkts verbessern kann. Ein weiteres Thema wird das neue Spirituosenrecht sein, das Klaus Lindemann, Geschäftsführer des Badischen Brennerverband, beleuchten wird.