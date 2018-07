Strahlender Sonnenschein, bunte Gewänder und klasse Festlaune: Mehr als 4000 Kinder, Lehrer, Musikkapellen und historisch Kostümierte sind am Seehasen-Sonntag durch die Zeppelinstadt gezogen. Mehrere tausende Besucher säumten den Weg des Zuges, der die Geschichte der Stadt und des Seehasenfestes aufzeigte.

Mit einer überdimensionalen Jubiläumstorte im knalligen Orange feierten der Seehas und seine Freunde den runden Geburtstag. Und auch das Marinefliegergeschwader 3 Graf Zeppelin aus Nordholz feiert dieser Tage ein Jubiläum: 50 Jahre Partnerschaft mit der Zeppelinstadt.

Begonnen hatte alles am 19. Juli 1968. Seit 1985 mit einem Stand beim Seehasenfest vertreten, haben die Marienflieger seit 1997 durch den Verkauf ihrer nordischen Spezialitäten rund 43 000 Euro an soziale Einrichtungen in Friedrichshafen gespendet.

Der Seehasenarchivar Karl Hess hat anlässlich des 70. Seehasenfestes so viele Geschichten, Überlieferungen und Bilder zusammengetragen, dass daraus ein Buch entstanden ist: „Seehasenfest 1949 - wie alles begann“.

Rund zwei Stunden dauerte der Festzug mit seinen über 100 Gruppen, in deren Mitte der Seehas steht. Und am Montag wird der Seehas wieder verabschiedet. Drei Tage hatte er dann die Häfler besucht, um danach wieder in den Tiefen des Bodensees zu verschwinden – sinnbildlich freilich nur. Das Tiefseemöhrenfeld soll es aber tatsächlich geben. So wird jedenfalls gemunkelt.