So war der Schlagabtausch der OB-Kandidaten

Der skurrilste Auftritt des Abends hat ganz klar dem Künstler Dominik Zehle gehört. Die anderen drei Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters von Friedrichshafen haben die offizielle Kandidatenvorstellung am ernsthaft genutzt.

20 Minuten Redezeit pro Kandidat, dazu 20 Minuten Fragezeit pro Bewerber für die Bürger – so lauteten die strengen Regeln für die Veranstaltung. OB Andreas Brand, Philipp Fuhrmann und auch Andreas Theurer hatten damit kein Problem, auch wenn Letzterer seine 20 Minuten bei Weitem nicht ausgenutzt hat und Fuhrmanns Rede ein bisschen zu lange geriet.

Über die Einhaltung der Spielregeln wachten Erster Bürgermeister Stefan Köhler und der Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, Hans-Jörg Schraitle.

Die Reihenfolge des Auftritts im GZH war ausgelost worden. Den Anfang machte Dominik Zehle. Der Künstler, der als Zweiter seine Bewerbung abgegeben hatte, rollte auf einem Skatebord und mit orangem Helm auf dem Kopf auf die Bühne des Graf-Zeppelin-Hauses. Seine mehrfach durch Phasen des Schweigens unterbrochene Rede sorgte immer wieder für Gelächter, aber auch für Kopfschütteln.

Nur einer ist gefragt

Rund 750 Häflerinnen und Häfler waren ins Graf-Zeppelin-Haus gekommen, Platz gewesen wäre für weit mehr Interessierte. Es war durchaus eine gespannte Erwartung zu spüren, echtes Wahlkampffieber kam aber nicht auf. Nur bei Amtsinhaber Andreas Brand nutzten die Anwesenden die mögliche Fragezeit von 20 Minuten aus, bei den drei Mitbewerbern endete die Fragerunde teilweise schon wesentlich früher. Die Themen, die den Häflern am meisten auf dem Herzen lagen: Stadtentwicklung, geförderter Wohnungsbau und die Wiederbelebung der Friedrichstraße.

Dominik Zehle - Kunst-Aktion?

Er kommt mit Skateboard und Helm, fragt nach seinem Vater und redet über seine Nervosität. Macht Pausen. Definiert Anständigkeit und Unanständigkeit und kommt dann zum Punkt: über Grenzen zu gehen als Künstler müsse erlaubt sein. Dominik Zehle ist ein Künstler. Und er geht über Grenzen hier im Graf-Zeppelin-Haus.

Zehle spricht über Fleischesser und Veganer, die die Erstgenannten anstarren würden. Seine Rede wirkt unstrukturiert, scheint inspiriert von den Dadaisten und ihrem Écriture automatique, dem automatischen Schreiben. Als Thema bringt er lediglich die Autofahrer, die künftig mit Tempo 60 durch die Stadt fahren sollen dürfen. Und er will das Seehasenfest bis morgens 5 Uhr ausdehnen. 13 Minuten nutzt Dominik Zehle von seiner 20-minütigen Redezeit.

Danach beantwortet Zehle eine Frage durch die Bemerkung, dass der Fragende wohl nichts verstanden habe. Er wiederholt die Forderungen nach Tempo-60-Zonen und wird bei seinen weiteren Ausführungen vom Ersten Bürgermeister Stefan Köhler eingebremst. Winkend verlässt Dominik Zehle den Saal. (ras)

Andreas Theurer - Sozialer Gastronom

Andreas Theurer beginnt biogafisch. Er erzählt, was er in dieser Stadt bereits geleistet habe und klagt über die Politikverdrossenheit. Es sei traurig, dass die etablierten Parteien keinen eigenen Kandidaten stellen. Auch will er die wertvolle Zeit der Anwesenden nicht mit leeren Wahlversprechungen vergeuden. Er ruft auf, zur Wahl zu gehen. Und als ZFler erklärt er die moderne Lokalpolitik und -verwaltung mit der Funktion eines Getriebes. Er verspricht ein offenes Ohr für die Sachfragen und Anliegen der Bürger. Und kommt dann mit dem konkreten Fall eines Freundes, der keine bezahlbare Wohnung gefunden habe. Damit spricht er ein Thema an, das viele bewegt, um danach zu Steuern für Kleingastronomen zu kommen. Parteilos, unabhängig und sozial will er für die Bürger eintreten.

Die wollen von ihm aber so gut wie nichts wissen in der Fragerunde. Nur einer, der über Knöllchen in der Fußgängerzone schimpft. Ein Dialog, so geht Stefan Köhler dazwischen, sei nicht Sinn und Zweck der Fragerunde, in der die Zuschauer bei Theurer nur vier von 20 Minuten ausnutzen. (ras)

Philipp Fuhrmann - Mit Leidenschaft

Gut eine Stunde früher als geplant – um 20.20 Uhr – tritt Philipp Fuhrmann ans Rednerpult. Und wer ihm ins Gesicht schaut, erkennt, dass er es wohl kaum erwarten konnte, auf der großen Bühne für seine Kandidatur zu werben. Nach nur wenigen Sekunden und einer Anekdote aus seiner Kindheit ist der 49-Jährige auf Betriebstemperatur. Aufregung? Keine Spur. Lächelnd, mit Leidenschaft in der Stimme und offenbar fest entschlossen, das Rednerpult zwischen seinen Ellenbogen und dem Holzboden zu zerquetschen, trägt er seine Anliegen vor.

Klar, dass der Mann, der durch seinen Einsatz für das „Schöllhorn“ eine gewisse Popularität gewann, die Stadtentwicklung ganz oben auf seiner Agenda führt – und eine „Gesamtstrategie“ fordert. Weitere Ideen: die Landesgartenschau holen, dem sozialem Wohnungsbau „ab sofort absolute Priorität“ einräumen, die Bürgerbeteiligung ausbauen, Club- und Kulturszene stärken. Es sprudelt nur so heraus aus Philipp Fuhrmann. Kein Wunder, dass die 20 Minuten Redezeit nicht ausreichen und Moderator Köhler ihn am Ende stoppen muss. (flo)

Andreas Brand - Mit Amtsbonus

Sie kennen mich.“ So beginnt Andreas Brand seine Bewerbungsrede. Er setzt auf den Amtsbonus, auf seine Erfahrung, auf das, was in seiner Amtszeit erreicht worden ist. Brand berichtet von 2150 neuen Wohnungen und 4200 neuen Jobs in den vergangenen acht Jahren. Er spricht ruhig, wohlpräpariert, endet fast auf die Sekunde genau nach den erlaubten 20 Minuten.

Drei Themenschwerpunkte setzt der Oberbürgermeister: gemeinsame Planung und Entwicklung der Stadt, Bildung und Arbeit sowie Bürgerbeteiligung und Ehrenamt. Was auch immer man aber plane, so Brand, die entscheidende Grundlage sei immer gleich: solide Finanzen.

Er sei „schwäbisch, solide, liberal“, sagt Brand und betont, dass die Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam zu lösen seien. „Ich bin niemand, der polarisiert, sondern jemand, der versucht zusammenzuführen.“ Beim OB nutzen die Bürger die 20-minütige Redezeit aus und fragen unter anderem nach Friedrichstraße, Schätzlesruh, Verkehrskonzepten und Grundsteuer. Bisher noch nicht gehörte Antworten gibt es an diesem Abend aber nicht. (mh)

