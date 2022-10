So viele Besucher wie vor Corona

Alles aus der Welt der Pferde bildeten die drei Messetage der Pferd Bodensee 2022 in Friedrichshafen ab. Zum Veranstaltungsschluss am Sonntag freuen sich das Messeteam über eine hohe Kundenzufriedenheit und den starken Zulauf von insgesamt 30 400 Besucherinnen und Besuchern. „Ein reiterfahrenes Publikum kam zum außerplanmäßigen Herbsttreffen zusammen, um die internationalen Branchentrends in ihren vielseitigen Ausrichtungen von Pferde-Zucht, -Sport und -Haltung zu erleben“, sagt Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann.

Wiedersehen, Beraten, Einkaufen und Staunen – das Konzept der Pferd Bodensee 2022 habe ein ausgewogenes Angebot für Pferdeprofis und Hobbyreiter geboten, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Bei 360 ausstellenden Unternehmen aus zehn Nationen informierte sich das Publikum über die jüngsten Trends. „Auch mit dem neuen Hindernis „Terminverschiebung“ habe die Pferd Bodensee ihren Parcours mit Bravour gemeistert. Die Stimmung in den Messehallen sei geprägt gewesen von Wiedersehensfreude, gemeinsamen Pferde-Erlebnissen und auch Kauflaune.

Der starke Besuch, gerade schon zum Beginn am Freitagvormittag, sei Indiz für den hohen Stellenwert der Veranstaltung als Fachmesse, berichten die Projektverantwortlichen Roland Bosch und Jana Roth. „Dass die Besucherteilnahme dieser Pferd Bodensee auf dem Vor-Corona-Niveau von 2020 liegt, hat unsere Erwartungen übertroffen.“

Ein positives Resümee zieht auch Albrecht Mönch von der Fahrsportsattlerei Mönch: „Wir sind seit dem Beginn der Pferd Bodensee als treuer Aussteller mit unseren Qualitätsprodukten dabei. Unsere Erwartungen wurden auch in diesem Jahr erfüllt, die Messetage bestanden viel aus Kundenbetreuung und dem Aufbau von neuen Kontakten. Durch die Lage der Messe im Drei-Länder-Eck hatten wir auch viel Kundschaft aus der Schweiz, vor allem am Messe-Freitag.“

Die Mischung aus vielfältiger Kompetenz im Rahmenprogramm und in den vier Reitringen sowie das intensive Engagement zum Umgang mit den Pferden bilden ein Markenzeichen der Fachmesse. Im voll besetzten Gesundheitsforum „Pferd & Mensch“ gaben Osteopathen, Hufschmiede, Sattler, Mediziner und Ernährungsexperten ihr Wissen weiter. Mit ganztägigen Vorführungen in den einzelnen Themenhallen stellten Ross und Reiter neues Know-How zu den unterschiedlichen Facetten und Disziplinen des Reitsports vor. Das Forum „Pferdebetrieb“ präsentierte aktuelle Themen zum Bau von Reithallen- und Anlagen.

„Wir sind froh, dass die Messe stattfinden konnte und wir im Verbund der europäischen Staatsgestüte hier sein können. Die Pferd Bodensee ist für uns eine Fachmesse und das Publikum stellte entsprechende Fragen“, sagt Carolin Eiberger, stellvertretende Landesstallmeisterin vom Haupt- und Landgestüt Marbach. „Es freut uns, dass sehr viel junges Publikum auf der Messe ist, denn wir stellen auch den Beruf des Pferdwirts mit all seiner Vielfältigkeit vor und möchten natürlich Nachwuchs generieren. Der Auftritt in der Gala ist für uns eine Ehre, hier konnten wir die Tradition der Gestüte demonstrieren, ganz unter dem Motto ‚Tradition bewahren und der Zukunft verpflichtend.‘“

Eine tragende Rolle beim Messetreff am Bodensee spielten 262 Pferde aus 29 Rassen. Bei den Abend-Highlights der Gala „Im Takt der Pferde“ zeigten die anmutigen Pferde unter der Führung von Topstars aus ganz Europa fantasievolle Dressuren, Akrobatik und rasanten Fahrsport. Stilistisch gutes Reiten wurde am Sonntag bei der Initiative „8er-Team“ des Reiterjournals demonstriert und gefördert. Von promienten Trainern konnten Reiterinnen und Reiter, die in der laufenden Saison eine Wertnote von 8,0 und besser erhalten haben, neue Kenntnisse erwerben.

Der neue Termin zur nächsten Auflage der Pferd Bodensee wird laut Mitteilung in Kürze bekanntgegeben.