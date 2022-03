So viel Wasser wie alle Hallenbäder Deutschlands

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Montag, 4. April, möglich per E-Mail an

Unauffällig, durchsichtig, oft unterschätzt: Trinkwasser ist nicht irgendein Lebensmittel. Sondern die Basis unseres Lebens. Das Stadtwerk am See veröffentlicht zum Tag des Wassers am 22. März Fakten für unsere Region rund um das „wichtigste Lebensmittel der Erde“. Und verlost Plätze für Führungen durch die Wasserwerke.

6,3 Millionen Kubikmeter Trinkwasser hat das Stadtwerk am See für Friedrichshafen und Überlingen 2021 „produziert“. Damit könnte man sämtliche Hallenbäder Deutschlands füllen, vergleicht Stadtwerk-Wassermeister Alexander Belard. Und ein Zug, der diese Menge fasst, würde vom Bodensee bis nach Stockholm reichen. Am höchsten ist der Wasserverbrauch übrigens an den heißesten Tagen: 23 000 Kubikmeter, 23 Millionen Liter, war die größte tägliche Fördermenge im Sommer 2021.

Der überwiegende Teil dieses Wassers stammt aus dem Bodensee. „Wir haben das Privileg, dass wir dieses ausgezeichnete Wasser nutzen können“, erklärt Belard. „Wir fördern unser Rohwasser in 45 bis 65 Meter Tiefe – dort ist es so sauber, dass man es im Prinzip schon trinken könnte.“ Die Aufbereitungsstufen im Wasserwerk sorgen dann für die Sicherheit und Qualität, die die strenge Trinkwasserverordnung fordert.

6,3 Millionen Kubikmeter – besteht da nicht die Gefahr, dass wir den Bodensee leertrinken könnten? Belard winkt ab: 50 Milliarden Kubikmeter Wasser enthält der Bodensee durchschnittlich. Jährlich bringen die Zuflüsse rund elf Milliarden Kubikmeter Wasser hinzu. Alle Wasserwerke rund um den See gemeinsam entnehmen 160 Millionen Kubikmeter. Wasserknappheit, wie sie in manchen Teilen Deutschlands durch den Klimawandel droht, ist also am Bodensee kein Problem, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke. Einzig bei den Quellen und Brunnen, die in einigen Ortsteilen von Überlingen die Wasserversorgung ergänzen, könnte das in den nächsten Jahren ein Thema werden. „Doch wir versuchen, auch die Quellen und Brunnen bestmöglich zu bewahren und zu schützen“, stellt Belard fest.

Andere Themen beschäftigen das Stadtwerk wie die anderen Wasserwerke rund um den See mehr: zum Beispiel die Quagga-Muschel. Die beeinträchtigt zwar die Wasser-Qualität nicht, aber sie droht Leitungen und Filter zu verstopfen. Das Stadtwerk baut daher gerade seine Wasserwerke um. Das Thema Pestizid- und Medikamenten-Rückstände hat das Stadtwerk bislang gut im Griff, heißt es weiter in der Mitteilung. „Selbst mit den modernen, höchst sensiblen Analyse-Methoden bleiben die Mengen praktisch immer unterhalb der Nachweisgrenze – und natürlich erst recht unter den vorgeschriebenen Grenzwerten“ erklärt Belard.

Zum Tag des Wassers verlost das Stadtwerk je zehn Mal zwei Tickets für Führungen durch die Wasserwerke Friedrichshafen und Überlingen. Die Führungen finden am Freitag, 29. April, ab 17 Uhr statt und dauern rund eine Stunde.