So viel mehr steckt hinter dem neuen Straßenkünstler-Programm

Beim Kulturufer ist für das Straßenkünstlerprogramm Max Sohm verantwortlich, der sich um die Programmgestaltung und die Verteilung der Künstler auf der Uferpromenade, aber auch um deren Unterbringung und Versorgung kümmert.

Max Sohm ist in der Eugenstraße unweit des Kulturufers aufgewachsen und mit diesem Festival groß geworden. Seine erste Begegnung hatte er in jungen Jahren mit der Aktionswiese, später mit dem Programm der Molke, als Helfer beim Aufbau und als Kind als Keybord-spielender Straßenmusiker. „Im Kindergarten wurde ich immer Peter Pan genannt“, erinnert er sich.

Später habe er beim Theaterspielclub des Kulturbüros gespielt, bevor nach seiner schulischen Laufbahn ein Studium der Literatur, Kunst und der Medienwissenschaften anstand.

Kein Leben ohne Kulturufer

Für Max Sohm gibt es kein Leben ohne Kulturufer und da war es nur eine logische Konsequenz, dass er hier irgendwann auch mal im Management aktiv wird. Im Kunsthaus Bregenz und im Kunstmuseum Ravensburg arbeitet er freiberuflich nach seinem Bachelor, das Masterstudium möchte er anschließen.

Für Sarah Baltes, die Leiterin des Kulturbüros der Stadt, ist Max Sohm genau der Richtige an dieser Stelle. „Er kümmert sich wirklich um alles, was mit den Straßenkünstlern zu tun hat“, lobt sie sein Engagement. Und das beginnt meist morgens um sieben Uhr, wenn er in der Alten Festhalle die sanitären Anlagen aufschließt. Dort haben die Straßenkünstler den Parkplatz zur Verfügung, wo sie mit ihren Fahrzeugen stehen, in denen sie meist auch leben, und die Infrastruktur der Halle über Nacht nutzen können. Abgeschlossen wird in der Regel um Mitternacht, auch von Max Sohm.

Viele Änderungen

Geändert hat sich aber weit mehr. Es gibt neue Zeitpläne, neue Spielstätten und ein kuratiertes Programm, das Bezug zu den anderen Veranstaltungen in den Zelten und auf den Wiesen nimmt. So finden nach Schließen der Aktions- und Spielwiese direkt am Gondelhafen Vorführungen der Straßenkünstler statt, die sich an das junge Publikum richten. „Die Straßenkünstler sollen die Bühne bekommen, die sie verdienen“, sagt Max Sohm. Aus diesem Grund sind auch die Spielzeiten angepasst. Wer also über das Kulturufer geht, wird immer wieder Shows sehen können, die weit mehr als Jonglage beinhalten. Da spielen Emotion, echte Kunst und hochwertige Unterhaltung eine große Rolle.

Digital zu finden

Das Programm der Straßenkünstler ist leicht zu finden. Wer bei Google die Begriffe „Kulturufer“ und „Straßenkünstler“ eingibt, wird sofort auf die Seite des Programms geleitet. Und das „ist mit Liebe durchdacht“, sagt Max Sohm. Er wird im Versorgungszelt der Straßenkünstler herzlich empfangen. Das befindet sich direkt bei Großen Zelt.

Auf dem Parkplatz an der Festhalle trifft Max Sohm auf das Duo Ka’ygua, bestehend aus Lucia Merlino und Facundo Combina aus Portugal. Die beiden spielen eine Tanzperformance, bei der Lucia auf einer schwarzen Leinwand „wie Jackson Pollock“, so Sohm, in Action-Painting-Manier ein Bild entstehen lässt.

Kein Waschsalon

Das ist Kunst für den Moment, denn abends wird die schwarze Leinwand wieder neu grundiert. Und dazu hat Lucia Merlino auch eine Frage. Sie sucht dringend einen Waschsalon, bei dem sie ihren mit Farben „geschmückten“ Kostüme waschen kann, das geht alternativ nur per Hand. Max Sohm kann ihr nur eine Reinigung nennen, weil Friedrichshafen keinen Waschsalon hat.

So sind es die kleinen alltäglichen Probleme, die den neuen Kurator der Straßenkunst auf Trapp halten. Er liebt diesen Job. „Wir dürfen Menschen glücklich machen“, sagt Sarah Baltes zu dem, was das Kulturufer auch auf der Straße bietet. Für Max Sohm wird „die Legende Kulturufer lebendig gehalten“.

Jede Menge Kilometer

Er schaut auf seine Lauf-App, die seine zurückgelegten Schritte täglich misst. Da stehen seit Freitag je zwischen 20 und 23 Kilometer. Nicht nur dafür hat er Respekt verdient.