So vernichtend sind die Stimmen aus dem Netz über „Wetten, dass..?“ und Thomas Gottschalk

Viele Menschen im Publikum von „Wetten, dass..?“ nahmen am Samstagabend eine lange Anreise in Kauf, um die Sendung live in der Messe Friedrichshafen zu verfolgen. Enttäuscht wurden die Besucher, wie eine spätere Umfrage der Redaktion zeigte, offenbar nicht. Nicht wenige sagten außerdem, dass sie vor allem wegen Thomas Gottschalk gekommen seien, wie etwa Svenja und Alessandro Kropmans aus Hamburg. Doch gerade der Moderator fiel nicht nur in den meisten Kritiken, sondern offenbar auch überwiegend bei seinen Zuschauern vor den heimischen Fernsehern durch.

So schreibt Stefan N. auf Facebook: „Braucht keiner mehr. Die Zeit von ,Wetten, dass..?’ ist vorbei und auch die von Thomas Gottschalk.“ Und auch Udir N. kommentiert darunter: „Eine der schlechtesten ,Wetten dass..?’-Sendungen. Gottschalk soll bitte aufhören, er kann es nicht mehr!“

++ Das hat das Publikum vor Ort gesagt. ++

Andreas M. meint zudem: „Es ist so peinlich, und wird von unseren Gebühren bezahlt. Diese Sendung gehört abgeschafft.“ Den Kommentar versieht er mit jeder Menge Daumen runter.

„Alte Plaudertasche“

Auch Armin M. will Gottschalk in Rente schicken. Er schreibt auf Facebook: „Thomas Gottschalk ist eine inzwischen alte Plaudertasche, gegenüber Michelle Hunziker war er unverschämt und peinlich. Manchmal stand er total neben sich. Thomas Gottschalk, it's time to say goodbye.“ Und Oliver S. schreibt, dass es „einfach nicht mehr das ist, was es war – leider.“

Ich fand ihn klasse, wie immer. Too B.

Aber es gibt auch im Netz einige, wenn auch wenige Gegenstimmen. So schreibt ein User, der sich Too B. nennt: „Ich fand ihn klasse wie immer, humorvoll, schlagfertig und extravagant wie immer, ein Unikat dieser Mann.“ Auch auf Schwäbische.de finden Gottschalk und die Show Befürworter und Fans. Christoph G. schreibt dort: „Thomas Gottschalk ist inzwischen Ü70. Die Moderation einer Livesendung ist sicherlich körperliche und mentale Schwerstarbeit. Wenn man dies berücksichtigt, hat Thommy seine Sache gut gemacht. Und dass er sich mit dem einen oder anderen Vornamen vertan hat, das ist doch wohl wirklich nicht das Problem.“ Auch Dagmar F. findet ihrem Kommentar auf Facebook zufolge Gefallen an „Wetten, dass..?“. Sie meint: „Tolles Publikum, tolle Gäste, tolle Wetten, super schöne und tolle Michelle.“

Ich finde, Thommy sollte aufhören, die Menschen unter der Gürtellinie zu beleidigen. Dagmar F.

Moderator Thomas Gottschalk kommt allerdings auch bei ihr nicht gut weg. „Ich finde, Thommy sollte aufhören, die Menschen unter der Gürtellinie zu beleidigen. Das hat mir nicht gefallen und fand ich teilweise unmöglich. Auch er darf das nicht. Mir tat die Michelle teilweise leid. Ohne sie wäre die Show aus dem Ruder gelaufen“, fügt Dagmar F. an.

Oder einfach umschalten?

Einen Tipp für alle, die mit der Show und Thomas Gottschalk nichts anfangen können, gibt es auf Facebook außerdem von Regine H., denn sie stellt die Frage: „Warum meckern eigentlich alle, anstatt umzuschalten?“

Ganz gleich, ob es mehr Fans der Sendung und ihres Moderators gibt oder die Internetnutzer diese nicht mehr sehen wollen: Eine weitere Ausgabe für 2023 soll bereits vom ZDF in Planung sein. Auch dann wird sie – ob positiv oder negativ – sicher wieder für viel Gesprächsstoff sorgen.